Grande Fratello Vip 2020 nominati, pagelle/ Oppini e Zelletta graziati, Brosio punito sbotta!

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della puntata del 2 novembre

Liti, ramanzine e polemiche hanno totalmente dominato la puntata del Grande Fratello Vip del 2 novembre. Alfonso Signorini gestisce, non senza difficoltà, una diretta che lo ritrova anche nei panni di ‘moralizzatore’. Non è la prima volta in questa edizione che il conduttore si ritrova a dover redarguire i concorrenti per affermazioni ingiuriose o offensive verso una categoria. È ciò che è accaduto anche stasera prima con Francesco Oppini (per le pesanti dichiarazioni su Dayane Mello e Flavia Vento), poi per Brosio per le sue ‘preghiere urlate’. Il comportamento di Signorini è però piaciuto al web ed è parso più che sincero: VOTO 7. Serata complicata dunque anche per Francesco Oppini. Dopo il cazziatone, il figlio di Alba Parietti ha immediatamente ammesso il suo grave errore e, senza giustificarsi, ha chiesto più volte scusa. VOTO (per il comportamento di stasera) 6,5. Meno bene invece Paolo Brosio: esordio che non convince il suo, altalenante tra preghiere urlate e apprezzamenti a tutte le donne della Casa. VOTO 5.

Elisabetta Gregoraci perde le staffe, Morra esce dal guscio

Diretta complicata anche per Elisabetta Gregoraci della quale nelle ultime settimane non si parla se non per il flirt nato nella Casa del Grande Fratello Vip con Pierpaolo Pretelli. Un’attenzione che per molti telespettatori a Casa è diventata eccessiva e stancante e che merita, ancora una volta, un VOTO 4. Sale però il voto singolo della conduttrice per la reazione inedita e finalmente forte e schietta nei confronti delle nuove accuse di Antonella Elia. Elisabetta non si cela dietro la sua consueta pacatezza e un sorriso talvolta forzato dalle buone maniere, ma si lascia andare alla sua ‘umanità’: VOTO 8. Anche Massimiliano Morra esce un po’ dal suo guscio, grazie anche ad uno scossone di Alfonso Signorini e all’ingresso della sua mamma Patrizia. Servirà a farlo alzare dalla poltrona? VOTO 6 (di incoraggiamento).

I nuovi nominati del Grande Fratello Vip

Nel corso della diretta del 2 novembre del Grande Fratello Vip, Guenda Goria torna nella Casa in collegamento e crea un gran scompiglio. Incursione che ha fatto discutere il web e al contempo ha smosso le acque: per questo VOTO 7. Nessun eliminato nella nuova diretta ma due concorrenti che finiscono direttamente in nomination: Francesco Oppini e Massimiliano Morra. Con loro anche Paolo Brosio (punito per aver dato ai concorrenti notizie dall’esterno), Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Proprio Brosio sbotta sul finale, lanciando accuse ad Andrea Zelletta in confessionale a Signorini: “Non sono l’unico, c’è un altro che è uscito e rientrato”, in merito alle rivelazioni fatte sull’esterno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA