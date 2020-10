Grande Fratello Vip 2020/ Nomination e diretta 9 ottobre: resa dei conti Zorzi-Adua?

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020

Venerdì 9 ottobre, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini torna in onda con una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Dopo una partenza in sordina, gli ascolti stanno risalendo al punto che, secondo alcuni rumors, la quinta edizione del reality show potrebbe durare fino al 2021. Prima di una decisione ufficiale, tuttavia, c’è una nuova puntata da affrontare che sarà sicuramente ricca di colpi di scena. Dopo aver ammesso la verità sul suo rapporto con Massimiliano Morra, Adua Del Vesco è stata la protagonista di duri confronti con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha ribadito la propria versione dei fatti confermando quanto detto nella puntata di venerdì 2 ottobre. Nella casa, parlando dell’argomento con gli altri concorrenti, Zorzi ha nuovamente puntata il dito contro Adua, rea di non essere sincera: “Quando ci siamo visti in camera sua mi ha detto ‘Sono in sbatti perché c’è Massimiliano in casa e abbiamo avuto una storia un po’ strana. Ci sono cose di lui che non posso dire, mi ha fatto molto male in passato.’ Allora le ho chiesto, ma fondamentalmente perché lo chiedo di tutti: ‘Ma è gay?’. E lei mi ha risposto ‘Eh sì’”. Alfonsso Signorini aprirà la puntata con un confronto tra i due?

ELISABETTA GREGORACI E IL SUO AMORE SEGRETO

Elisabetta Gregoraci era la concorrente più attesa del Grande Fratello Vip 2020 e non sta deludendo le aspettative dei fans del reality. Dopo aver fatto parlare di sè per il rapporto con Pierpaolo Pretelli, nelle ultime due puntate, è stato protagonista di momenti importanti che hanno coinvolto, seppur a distanza, l’ex marito Flavio Briatore. Nella nuova puntata serale, però, la Gregoraci potrebbe tornare al centro dell’attenzione per una frase detta ironicamente a Pierpaolo Pretelli, ma che ha fatto il giro del web. “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba”, ha detto la Gregoraci. Signorini cercherà di capirne se sia vero o meno? Dovrebbe avere spazio anche Myriam Catania che, in settimana, ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio da parte del compagno.

NESSUN ELIMINATO AL GRANDE FRATELLO VIP, MYRIAM CATANIA ANCORA AL TELEVOTO?

Myriam Catania, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta che, dopo la divisione dalla figlia Guenda Goria gioca da sola, sono i tre concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 al televoto. Dei tre, però, nessuno sarà eliminato. Come ha spiegato Alfonso Signorini nella scorsa puntata, il concorrente meno votato andrà direttamente al televoto insieme ai nominati della serata. In base ai sondaggi, quella più a rischio è Myriam Catania che, insieme a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco è quella che rischia di finire nuovamente al televoto. La nipote di Simona Izzo, dunque, sarà la concorrente meno votata dal pubblico? Lo scopriremo questa sera.



