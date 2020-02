Grande Fratello Vip 2020, nomination/ Eva Robin’s show, Carlotta Maggiorana si ritira e…

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 è cominciata con Alfonso Signorini che anticipa uno dei momenti più “caldi”: ossia il confronto – scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Dopo aver presentato gli opinionisti Wanda Nara e Pupo, momentaneamente rinchiuso nel confessionale, Signorini entra nella casa per salutare i “vipponi” e salutare Pago e Serena Enardu. La coppia di Temptation Island Vip, infatti, ha ritrovato l’amore e la serenità all’interno della casa, ma questo riavvicinamento ha diviso sia il pubblico che gli stessi coinquilini nella casa. Fabio Testi parlando di loro dice: “la loro storia sarà anche bellissima, ma di riflesso ci annebbia, mette fuori fuoco le nostre storie. Sono in una situazione privilegiata, che invidio, ma in questa situazione qui, ci fanno venire invidia”, mentre Fernanda Lessa precisa “stanno sempre insieme, ma forse perché sono da pochi giorni, più in là magari si perderà”.

Grande Fratello Vip 2020: Rita Rusic contro Adriana Volpe

Uno dei momenti più “caldi” della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 è stato sicuramente l’incontro nella Glass room tra Adriana Volpe e Rita Rusic. “Tu sei una di quelle donne molto pericolose perché ti fingi amica delle donne, ma tu hai un fine. Quello di non essere attaccabile, di eliminare le altre e andare avanti” accusa la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, ma la Volpe si difende alla grande “c’è chi semina discordia e c’è chi invece è solare, ma uno ci nasce così. Io tutte le cose che ho, le ho condivise. Mi piace stirare? Stiro per tutti. Mi piace fare i capelli? Li faccio a tutti”. La Rusic ribatte: “mi hanno votato tutti. A te piace essere maestrina, fai la maestra”, ma la Volpe risponde “no, a me piace essere diretta”. La diatriba continua con la Rusic che chiama in causa Fernanda Lessa parlando di nomination pilotate, ma in realtà la Volpe dimostra chiaramente di non aver mai parlato di nomination e di non aver mai chiesto a nessuno di nominare la Rusic. La puntata prosegue con un altro colpo di scena: il presunto tradimento di Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia sorpresa con la ex Fiore Argento. A dover comunicare il gossip è Adriana Volpe che, con grande tatto e classe, informa la coinquilina Antonella Elia del gossip. Inizialmente la reazione dell’Elia è tutto da ridere: “l’importante è che non sia morto nessuno”, ma una volta viste le foto Antonella esclama: “questa me la paghi cara, caro Fiore” minacciando “ora mi fidanzo con Aristide, guarda”

Grande Fratello Vip 2020 nomination: Adriana, Fabio, Barbara e Michele al televoto

La puntata prosegue con il responso del televoto della settimana che segna l’uscita dalla casa di Michele Cucuzza che perde la nomination finale con Patrick Pugliese. Una volta arrivato in studio il giornalista scopre di non essere stato eliminato, ma di essere però uno dei nominati della prossima settimana. Intanto però a sorpresa Carlotta Maggiorana decide di lasciare il gioco. La ex miss Italia, infatti, comunica la sua decisione di uscire dalla casa: “ho gli attacchi di panico, sto pensando alla mia famiglia, voglio uscire. Ringrazio Grande Fratello, ma non sto bene più in questa casa. Sono contenta di quello che ho fatto fino ad ora. Devo trovare una serenità che ho perso”. Le sorprese però non finiscono qui, visto che nella casa arriva Eva Robin’s per confrontarsi con Antonio Zequila con cui in passato ha avuto un flirt. “Era molto galante, mi ha corteggiata. Cosa è accaduto? Sotto al tavolo. Pur di non mostrarmi e non mostrare “Pippo”, sono scappata sotto a un tavolino. Ma lui sapeva…” dice l’attrice, ma il bell’Antonio non nasconde la cosa anzi precisa: “io l’ho sempre menzionata Eva. Ho sempre detto che lei è uno sbaglio della natura, una mente di donna nel corpo di un uomo e l’ho sempre amata per quello che è”. Nella casa i due si scambiano un bacio con la Robin’s che dice: “sei ancora chiavabile!”. Sul finale nella casa arrivano Pupo e Riccardo Fogli per cantare con i concorrenti della casa e vengono comunicati i nomi dei concorrenti in nomination: si tratta di Adriana Volpe, Barbara Alberti, Fabio Testi e Michele Cucuzza. Chi uscirà?



