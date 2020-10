Grande Fratello Vip 2020, pagelle/ Disastrosa gaffe di Balotelli e in studio il gelo

Disastrosa gaffe di Mario Balotelli (voto 4) al Grande Fratello Vip 2020. Nella puntata di ieri sera, durante la sorpresa in diretta ad Enock (voto 6), l’attaccante non ha avuto il minimo contegno e ha collezionato una lunga serie di figuracce. La più clamorosa quella che – alla fine – ha costretto Alfonso Signorini (voto 5) ad intervenire, implorando Super Mario di scusarsi con tutto l’universo femminile. La frase incriminata era rivolta a Dayane Mello, che gli aveva appena chiesto di fermarsi dentro la casa. “Dayane mi vuole dentro? Sì ma poi dice ‘basta basta mi fai male’” , la battutaccia doppio senso di Mario. Una frase di pessimo gusto, inaccettabile in un contesto televisivo. Gelo ed imbarazzo in studio, silenzio assordante dentro la casa. Signorini ha poi giustificato il suo intervento tardivo spiegando di non essersi accorto prima della gaffe di Balotelli.

Grande Fratello VIP 2020, le pagelle: la sorpresa ad Enock alza gli ascolti?

Mano sul fuoco sul possibile picco di ascolti durante la gaffe di Balotelli. La sorpresa ad Enock in ogni caso è riuscita. Il fratellino era al settimo cielo per la visita di Supermario, anche se con la sua esuberanza gli ha rubato la scena. Fino a quel momento solo il video polemico di Matilde Brandi (voto 6) aveva movimentato la puntata, per poi spegnersi con un morbido chiarimento vis a vis dentro la casa. Poi il siparietto tra Pierpaolo Petrelli (voto 6) ed Elisabetta Gregoraci (voto 5,5), con la showgirl che ormai lo ha letteralmente in pugno. Bravo Signorini ad incalzarla, quando le ha chiesto di fare chiarezza sui rapporti al di fuori della casa. Lei ha detto di pensare ad una persona, ma al tempo stesso non ha chiuso la porta a Pierpaolo. Come finirà?

Grande Fratello VIP 2020, le pagelle: Zelletta vs Alice Fabbrica, scontro e veleno

Attendiamo curiosi gli sviluppi sul fronte Andrea Zelletta-Alice Fabbrica. Lei è entrata nella casa, accusandolo apertamente di aver tradito la sua attuale fidanzata. Sostiene di essere in possesso di messaggi e prove, lui ha negato tutto prima di esplodere in un duro sfogo. Il web ha reagito con sospetto, ma è stato anche benevolo nei confronti di alcuni concorrenti. Tra i più apprezzati continua ad esserci Tommaso Zorzi, fresco di lite con Brandi e in guerra con Oppini, nominato per aver fatto troppi calcoli strategici nelle precedenti nomination. A proposito di nomination: questa volta a rischio eliminazione ci sono Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Chi verrà eliminato?



