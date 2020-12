Grande Fratello Vip 2020, pagelle e eliminato/ Calci e liti! Sonia Lorenzini sgancia subito la bomba

Il Grande Fratello VIP 2020 indossa l’abito natalizio e si rinnova. Tre nuovi concorrenti, vecchie ruggini da chiarire e tante lacrime nostalgiche. E’ successo praticamente di tutto nella puntata di ieri sera, con Cristiano Malgioglio sull’altalena delle emozioni tra ricordi dolorosi e gag imperdibili. Voto 8 perché grazie a lui il Grande Fratello VIP ha ripreso slancio in un momento difficile. Ci è piaciuto anche Pierpaolo Petrelli, che effettivamente senza Elisabetta Gregoraci è rinato. Ha risposto a tono nel collegamento in diretta con la showgirl, per la serie non è mai troppo tardi. Voto 7. Stesso giudizio per Stefania Orlando, che a differenza di Petrelli sta percorrendo un percorso più lineare da quando è entrata nella casa. 7 anche alla Contessa, Patrizia De Blanck, “rientrata” al GF per polemizzare con la Orlando ma in preda ai sensi di colpa quando la vede piangere. Incredibile ma vero il calcio nel sedere rifilato a Pupo.

Grande Fratello VIP 2020, pagelle ed eliminati: Selvaggia Roma, è già finita!

E’ già finita l’avventura di Selvaggia Roma al Grande Fratello VIP. Ci dispiace perché aveva la freschezza e la grinta necessaria per movimentare il programma in un momento di stanca. Ma è entrata tardi pagando un prezzo molto salato. Forse il pubblico non ha avuto la pazienza di aspettarla. Voto 7. Scendiamo con Tommaso Zorzi, comprensibilmente stanco e un po’ perso senza Francesco Oppini. Gli diamo un 6, con la speranza di ritrovare presto un po’ di brio in lui. 5 a Dayane Mello, tra l’altro nuovamente in nomination. La concorrente comincia ad accusare la stanchezza e sembra vicina al capolinea. 5 anche a Rosalinda, simpatica ma sempre più isolata con la sua amica del cuore Dayane. Forse non ha più molto da dare a questo Grande Fratello VIP? Lo stesso dicasi per Maria Teresa Ruta, in nomination con Dayane e Pierpaolo. 5 il voto.

Grande Fratello VIP 2020, nuovi ingressi nella casa: Sonia Lorenzini, Filippo Nardi e Samantha de Grenet

Ci aspettiamo molto dai tre nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ha scelto bene tutto sommato e l’ingresso di Sonia Lorenzini ha già dato i suoi frutti. Scherzo a Cristiano Malgioglio e lite con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Insomma, l’influencer non si è fatta mancare nulla nei primi minuti dentro la casa e ha rivelato un lato di sé decisamente battagliero. Ci piace e di questo passo non ci farà annoiare, voto 8. 7 a Filippo Nardi: non sarà lo stesso di 20 anni fa, sarebbe strano il contrario, ma col suo caratterino movimenterà parecchio gli animi dentro la casa. Ancora impalpabile Samanta de Grenet, ma diamole tempo. Tra i nuovi concorrenti è stata l’unica ad entrare in punta di piedi. Non è detto che questo sia un male. Per ora si salva con un 6.



