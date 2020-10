Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nominati/ Franceska eliminata, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra shock!

Le pagelle della settima puntata del Grande Fratello Vip 2020

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha regalato al pubblico belle ma anche brutte sorprese. Alfonso Signorini (VOTO 7.5) ha guidato in modo ineccepibile una diretta non facilissima, fatta di momenti ricchi di tensione. Adua Del Vesco è stata ancora una volta la grande protagonista. Finalmente anche un’altra parte della verità è venuta a galla: l’attrice e Massimiliano Morra hanno ammesso che la loro storia d’amore non è mai esistita. Nonostante la rivelazione shock, il pubblico a Casa continua a non credere del tutto alla sincerità dell’attrice, che pur dichiarando di “voler tanto bene a Massimiliano”, prima annuncia a tutti la sua presunta omosessualità, poi lo accusa di averla ‘usata’. Un comportamento ambiguo: VOTO 5. Altro momento super annunciato della serata è stato la lettera di Flavio Briatore. Nulla di ciò che ci si aspettava: l’imprenditore ha fatto un passo indietro nei confronti di Elisabetta Gregoraci, utilizzando toni molto cordiali. Nonostante la delusione del web (che sperava in un nuovo scontro), il momento è stato sicuramente positivo: VOTO 7.

Massimiliano, Myriam e Maria Teresa in nomination

Sicuramente non alto il voto meritato dalla Contessa Patrizia De Blanck, rea di aver pronunciato una parola sgradevole e meritevole di squalifica (però evitata). Una decisione, quella del Grande Fratello, che il web non ha apprezzato, così come non è stata apprezzata la giustificazione della Contessa: VOTO 4. Una bella novità in questa diretta è stata Matilde Brandi. Finalmente esce dalla zona comfort e mostra un lato di se inedito: furiosa, piena di carattere, diretta (con Zorzi). Un lato piaciuto anche al pubblico. VOTO 7. Piace sempre, invece, Tommaso Zorzi. Seppur il suo atteggiamento possa spesso sembrare eccessivo o stancante, la schiettezza dell’influencer piace e movimenta il gioco. VOTO 7. Concludiamo con le nomination della serata: ad andare al televoto (che non sarà però eliminatorio) sono Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta e Myriam Catania.



