Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nominati/ L’ira di Zorzi, Dayane Vs Gregoraci

Le pagelle della 19esima puntata del Grande Fratello Vip

Puntata molto movimentata e ricca di scontri quella del Grande Fratello Vip 2020 del 16 novembre. Tutti finiscono nell’occhio del ciclone e molti devono fare i conti con pesanti dichiarazioni fatte ‘in segreto’. La prima è Dayane Mello che ha avuto pensieri molto pesanti su Elisabetta Gregoraci. Messa alle strette, la Mello non ha però avuto il coraggio di mantenere fino alla fine il suo pensiero, facendo dunque un passo indietro, soprattutto quando si è trovata di fronte l’ira di Elisabetta e le accuse di Pupo. Incoerenza o paura? VOTO 5. È rimasta ancora irrisolta la questione che vede protagonisti Selvaggia Roma e Enock Barwuah: si sono baciati oppure no? Una conferma e parla di messaggi, l’altro nega e dice che qualcuno ha preso il suo cellulare per scriverle. A chi credere? VOTO: 5 per lui, 6 per lei (che è comunque riuscita a smuovere finalmente le acque nella Casa).

Zorzi “on fire”, Gregoraci e Pierpaolo “rimandati”

Grande protagonista come sempre Elisabetta Gregoraci. Le questioni d’amore che la riguardano iniziano però a confonderci un po’: prima Pierpaolo Pretelli che “potrebbe avere qualche possibilità” ma fuori dal Grande Fratello Vip, poi il flirt con Stefano Coletti e negli ultimi giorni anche un possibile ritorno di fiamma con Flavio Briatore. Sì, ma cosa c’è di vero e cosa no? Perché non essere più chiari? VOTO 5,5. Timoroso, quasi un cucciolo impaurito: è questa l’impressione che Pierpaolo Pretelli ha dato nel corso dell’ultima puntata. Quasi timoroso di dire qualcosa che possa infastidire Elisabetta, per non parlare delle lacrime disperate con scenata fatta per le accuse di Zelletta per la nomination. Bene la sensibilità ma così è un po’ troppo. VOTO 6. Un Tommaso Zorzi inedito quello di questa diretta: furioso davvero e non nascosto dietro la ‘maschera’ del sarcasmo (che comunque ha il suo fascino) ma, sicuramente, sempre sincero. VOTO 8.

Eliminato e nominati della 19esima puntata

Concludiamo con gli eliminati e i nominati di questa serata. A lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip è stato Massimiliano Morra. I nominati di questa puntata sono invece l’uomo e la donna più votati della serata: Francesco Oppini e Patrizia De Blanck. Prima nomination per la Contessa. Si tratta, tuttavia, di una nomination che non porterà all’eliminazione.



