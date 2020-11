Grande Fratello Vip 2020 pagelle e nominati/ Show di Patrizia De Blanck, Gregoraci scatenata

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 20esima puntata

Prime donne a confronto nella nuova puntata del Grande Fratello Vip. Era infatti inevitabile che la 20esima diretta di questa edizione si aprisse con un Alfonso Signorini desideroso di sviscerare lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. E, infatti, le due non ci hanno lasciato a bocca asciutta: in diretta hanno dato il via ad una forte lite dove non si sono risparmiare in accuse. A entrambe va il merito di aver movimentato sin da subito la puntata, facendoci gustare uno scontro senza precedenti: VOTO 7. Lo scontro tra donne continua poi con altre due agguerritissime protagoniste: Patrizia De Blanck da una parte e Stefania Orlando dall’altra. Non si può dire che quest’ultima sia falsa, anzi, nel corso della puntata ci ha abituati alla sua schiettezza e con la stessa si è recata personalmente dalla Contessa per dirle che l’ha nominata (VOTO 8). La reazione di Patrizia però non piace: gli insulti a lei (e chiunque l’abbia votata) solo per una nomination (che prima o poi tocca a tutti) da una signora così non vanno giù. VOTO 5.

Pierpaolo Pretelli e la “paura” di Elisabetta Gregoraci

Ancora una volta al Grande Fratello Vip si parla invece di Maria Teresa Ruta per il suo ruolo di madre. L’occasione nasce per una parentesi legata a suo figlio Gian Amedeo Goria che lei elogia per la sua genialità ed educazione. Sempre schietta, non nega i suoi errori di madre e questo (seppur ripetuto) al pubblico piace. VOTO 6,5. Ancora non pervenuto Andrea Zelletta e poco presente Giulia Salemi, che non è riuscita ancora ad addentrarsi nelle dinamiche di gioco. Pierpaolo Pretelli continua invece ad apparire timoroso di dire qualcosa che possa urtare Elisabetta e, per questo, molto frenato. Atteggiamento che gli sta costando caro: perché non slegarsi un po’ da lei e mostrare altro in questo percorso del Grande Fratello Vip? VOTO 5.

I nominati della 20esima puntata

Nessun eliminato in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip ma un meno votato (e con un punteggio eclatante 85% contro il 15%): Patrizia De Blanck. È lei a finire direttamente in nomination (che questa volta sarà eliminatoria). Con lei ci sono Dayane Mello, Francesco Oppini e Adua Del Vesco. Il meno votato lunedì prossimo dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip



