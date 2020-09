Grande Fratello VIP 2020, pagelle / Il coming out di Gabriel Garko salva la puntata, Gregoraci e Petrelli..

Puntata pepata al Grande Fratello VIP, con il coming out di Gabriel Garko che ha catalizzato le attenzioni del pubblico per buona parte della serata. Alfonso Signorini ha reso fertile il terreno per la clamorosa confessione dell’attore, che ha confermato ciò che lui stesso ha definito “il segreto di pulcinella”. Voto 4 per la teatralità del gesto, 10 per il messaggio, ammesso che il Grande Fratello VIP fosse il luogo giusto per diffonderlo. Di certo la sua rivelazione ha giovato agli ascolti del programma, con interazioni elevate sui social e sugli account ufficiali della trasmissione. Tra le protagoniste della puntata, inevitabilmente, c’è la sua ex Adua Del Vesco. Gabriel Garko ha definito la loro storia una “favola falsa” ma nella lunga lettera che le ha dedicato ha manifestato grande attaccamento nei suoi confronti. Per l’attrice è stata una serata di emozioni e lacrime, a suo malgrado (voto 6).

Grande Fratello VIP, Denis Dosio gli haters e un’infanzia difficile

I trascorsi complicati di Denis Dosio (voto 6) non sono passati inosservati agli appassionati del Grande Fratello VIP. Durante la puntata di ieri sera il noto youtuber si è lasciato andare a delle rivelazioni molto personali, affrontando di petto temi molto importanti e delicati come il bullismo. Una ventata di leggerezza l’abbiamo vissuta osservando l’alchimia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli (voto 7 e 6). Dopo il bacio dei giorni scorsi ecco il ballo caliente durante la prova, con tanto di impennata delle temperature all’interno della casa. I coinquilini sono certi che tra i due scatterà la scintilla, mentre i fan guardano già oltre e fantasticano su una possibile relazione al di fuori delle mura di Cinecittà.

Grande Fratello VIP: Pupo spento senza Wanda Nara?

Se Pupo (voto 4) appare spento senza Wanda Nara, Antonella Elia si mostra in una versione piacevolmente spumeggiante nel suo nuovo ruolo di opinionista (voto 7). Dopo l’ultima avventura a Temptation Island con Pietro delle Piane, la Elia ha acquisito una certa simpatia anche da parte di quel pubblico che prima la valutava freddamente. Pubblico che giustamente osserva con maggiore curiosità le dinamiche dentro la casa, con le scintille continue tra Tommaso Zorzi e Franceska (voto 6,5) che perlomeno movimentano un Grande Fratello fin qui abbastanza zoppicante. Coming out di Gabriel Garko a parte, quella di ieri sera non è di certo stata una delle migliori puntate di sempre. Insomma, ci aspettiamo di più!



