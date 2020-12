Grande Fratello Vip 2020 pagelle/ Malgioglio eliminazione choc, mezza casa in nomination, Nardi squalificato!

Altra puntata turbolenta ieri sera al Grande Fratello VIP. Filippo Nardi squalificato finisce la sua avventura prima del previsto. Le frasi offensive rivolte a Maria Teresa Ruta e ad altre donne della casa non sono passate inosservate agli autori, che hanno adoperato il pugno duro nonostante l’ironia del concorrente fosse chiara. Il voto nelle pagelle non può che essere al ribasso: purtroppo abbiamo visto poco e quel poco non ci è piaciuto granché, voto 5. A sostituirlo ci pensa Cecilia Capriotti, subito alle prese con le scomodità del cucurio. Stasera non ha avuto tempo e modo di mettersi in mostra, ma secondo noi non impiegherà molto tempo per farlo. Voto 6,5. Maria Teresa Ruta continua a riscuotere simpatia all’esterno della casa, vince in scioltezza il televoto e si mette al riparo dal rischio eliminazione. A noi, dopo quasi cento giorni, continua a non convincerci più di tanto. Voto 5.

Grande Fratello Vip 2020, pagelle ed eliminato: Malgioglio fuori dalla casa, nessuno ci crede ma..

L’eliminazione di Cristiano Malgioglio ha lasciato tutti a bocca aperta. Persino Giacomo Urtis ha riscosso un consenso maggiore, superando il timido 6% del cantante. In molti dentro la casa hanno chiesto di poter trascorrere le festività natalizie insieme a Malgioglio, ma è stato lo stesso Cristiano a negare un rientro in casa. Peccato sia uscito, la sua presenza era garanzia di leggerezza e simpatia dentro. Mancherà soprattutto ad alcuni concorrenti, di certo non a Giulia Salemi con cui ha litigato in diretta. Voto 7 a Cristiano Malgioglio, ma lo stesso punteggio va anche alla Salemi che ha mantenuto compostezza nello scontro con il cantante, anche quando lui ha alzato un po’ troppo i toni.

Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nuove nomination

Un po’ di insufficienze le rifiliamo ai grandi assenti della puntata di ieri sera. Da Andrea Zelletta a Pierpaolo Petrelli, passando per Tommaso Zorzi che dopo cento giorni dentro la casa sente la stanchezza. 5 a tutti e tre, con un segno meno davanti al nome di Petrelli. Il buon Pierapolo si è sciolto nel collegamento con Elisabetta Gregoraci, perdendo la brillantezza che lo aveva sollevato dall’anonimato. Voto 7 alla pazienza di Andrea Zenga, che ha atteso fino all’una di notte per fare il suo ingresso nella casa. Adua 6 per il bel rapporto costruito con Dayane Mello, la quale si conferma una delle poche concorrenti che non teme di mostrare se stessa, nel bene o nel male. Voto 7.



