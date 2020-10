Grande Fratello Vip 2020 pagelle/ Nuovo concorrente positivo al Coronavirus, Signorini improvvisa la puntata

GRANDE FRATELLO VIP, LE PAGELLE DELLA PUNTATA DEL 26 OTTOBRE

Puntata tra alti e bassi quella del Grande Fratello Vip del 26 ottobre 2020. Alfonso Signorini lo ha ammesso sin dall’inizio: non sarebbe stata una diretta facile, e così è stato. Un colpo di scena ha in qualche modo compromesso la puntata: il mancato ingresso dei tre nuovi concorrenti a causa di un possibile caso di Covid. Un cambiamento dell’ultima ora che ha costretto il conduttore a rivedere la scaletta e i temi trattati. Nonostante ciò, Signorini è riuscito a portare a termine un’ottima diretta senza particolari intoppi. VOTO per lui 7. D’altronde ci hanno pensato le liti nate nella Casa a movimentare tutto, in primis quella tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci. È proprio la prima citata che, puntata dopo puntata, riesce a conquistare sempre più favore dal pubblico a casa grazie alla sua schiettezza. Per questo il VOTO per la Orlando è 8.

IL SEGRETO DI ELISABETTA GREGORACI E LA NUOVA SCOSSA PER GUENDA

Non è la stessa cosa per Elisabetta Gregoraci. La storia con Pierpaolo Pretelli sembra essere un argomento ormai consunto, che ha stancato il pubblico. D’altronde anche quel poco che c’è di interessante viene volutamente velato dalla conduttrice che più di tanto non si espone. VOTO 5 per entrambi. Sale invece il voto per Maria Teresa Ruta e Guenda Goria che nel corso della nuova puntata hanno dovuto affrontare una nuova parentesi del loro rapporto madre-figlia, appesantita dalla lettura delle dichiarazioni fatte da Amedeo Goria, padre di Guenda, in un’intervista. Quest’ultima però, invece di replicare a tono a suo padre, ha preferito allontanare la rabbia e cercare di giustificarlo, lanciandogli un messaggio di profondo affetto. VOTO 8.

LA STORIA DI DAYANE MELLO E LA ‘FURIA’ DI ANTONELLA ELIA

Nessuna eliminazione né nomination nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. I sei nominati di venerdì conosceranno il verdetto nella prossima diretta e, dunque, proprio una settimana dopo. Un momento toccante arriva con la storia di Dayane Mello: la modella brasiliana racconta di un’infanzia terribile, fatta di povertà, solitudine e di un rapporto inesistente con la madre. Non mancano lacrime che culminano poi con il video messaggio del fratello Giuliano. Un bellissimo momento che merita di certo un 8. A movimentare nei tratti più silenziosi la puntata è la sempre schietta Antonella Elia che ha sempre una parola pungente per tutti e, soprattutto stasera, per Enock e Francesco Oppini. Per lei Voto 7. Non ci resta che attendere la diretta di venerdì per scoprire il nuovo eliminato.



