Grande Fratello Vip 2020 pagelle/ Petrelli a pezzi, Bettarini-Dayane Mello alla resa dei conti

Sembra che il Grande Fratello VIP stia accusando il colpo. Pianti disperati, nuovi ingressi e sorprese non bastano a ravvivare e rinnovare le dinamiche dentro la casa. Così il declino dello show appare dietro l’angolo. Non sono tempi facili per Alfonso Signorini, che fino ad ora ha dimostrato fiuto e capacità nel mescolare elementi di gossip e variabili impazzite, offrendo un reality sempre frizzante. Le due puntate ravvicinate ogni settimana e la situazione Covid-19 non sembrano giocare a suo favore, naturalmente. Certo è che dovrà inventarsi qualcosa per riaccendere il Grande Fratello VIP da qua alla fine. Nella puntata di ieri sera il pubblico si è dovuto accontentare della dolcezza di Pierpaolo Petrelli, letteralmente a pezzi dopo aver rivisto foto e video del figlio nella mistery room. La sua reazione disperata ha scioccato Signorini e i compagni della casa, che si sono commessi. Voto 7 per la spiccata sensibilità, utile quantomeno a smuovere la puntata.

Grande Fratello VIP, pagelle: Elisabetta Gregoarci e Pierpaolo Petrelli, l’amicizia speciale ha stancato il pubblico

Non appassiona più, invece, la “coppia” formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Il pubblico del Grande Fratello VIP 2020 non ne può dell’ambiguità della showgirl, ma anche dell’atteggiamento passivo di Pierapolo. Qualcuno lo ha definito un “sottone”, secondo noi – semplicemente – accusa il carisma della Gregoarci. Certo è che come “amici speciali” hanno davvero dato tutto, anche troppo: voto 4. L’ingresso di Stefano Bettarini, in veste di nuovo concorrente, sa tanto di roba già vista e rivista. Ed in effetti per l’ex calciatore si tratta della seconda volta al Grande Fratello VIP. Voto 6 sulla fiducia, perché in un modo o nell’altro sappiamo che farà parlar di sé. Un’altra minestra riscaldata è Giulia Salemi, il cui ritorno tra i vipponi ci lascia più di un dubbio. Voto 5.

Grande Fratello VIP, pagelle: Adua e Dayane, bacio hot in diretta

Adua Del Vesco e Dayane Mello regalano un bacio a stampo in diretta. Ma chi sperava in un nuovo amore è rimasto deluso, visto che le due gieffine hanno confermato solo “una grande amicizia forte come un amore”. Lo stupore di Paolo Brosio nel vedere la loro affinità ha divertito parecchio, anche se i telespettatori sono abituati ad avvenimenti molto più roboanti, quindi si aspettano di più. Voto 6 alle due showgirl, sufficienza anche per Paolo Brosio che può crescere nel corso delle prossime puntate. I grandi “assenti” sono sempre gli stessi: Enock Balotelli (voto 4), Andrea Zelletta (voto 5) e Francesco Oppini (voto 5). Il figlio della Parietti può riscattarsi, lo ha già dimostrato. Tommaso Zorzi, invece, si conferma anima della festa, nonostante cominci a sentire, come gli altri, un po’ di stanchezza dopo sedici puntate. Voto 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA