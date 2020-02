Grande Fratello Vip 2020/ Pago sfida Fabio Testi: “sono tranquillo, ma…”

Pago non dimentica la battuta fatta da Fabio Testi sulla capanna dell’amore che ha costruito per poter trascorrere dei momenti d’intimità con Serena Enardu, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020. L’attore, dopo aver visto il nido d’amore di Pago e Serena, parlando con Andrea Denver, ha detto: “Ma dai, son ridicoli, sembrano i cartonari della stazione Termini, ma dai, per fare una trom**ta…e fatevela a casa no?!”. Una battuta che non è piaciuta a Pago che, durante un momento di confidenze con Barbara Alberti e Paolo Ciavarro, sottolinea la mancanza di rispetto che l’attore avrebbe avuto per la sua storia d’amore. “Trovo terribile il fatto che alcuni dicano qualcosa e poi se lo rimangino”, ha spiegato il cantante. “Lui ha fatto quella battuta, io accetto tutto ma non c’è bisogno di rimangiarsela, può scappare ma non serve giustificarsi”, ha aggiunto ancora Pacifico Settembre.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, SCONTRO TRA PAGO E FABIO TESTI

Pur non provando alcun tipo di rancore nei confronti di Fabio Testi, Pago ammette di non poter dimenticare le parole dette dall’attore che, con una battuta, avrebbe rovinato il rapporto di stima e fiducia. A difendere Testi, però, è Barbara Alberti che prova a far ragionare il cantante. “Ha fatto una battuta di cattivo gusto, ma non voleva dire qualcosa contro di voi però ammetto che ha lasciato stupita anche me”, ha sottolineato la scrittrice. “Ho capito perfettamente infatti non me la sono presa, sono un tipo tranquillo, però qua dentro potrebbe diventare un motivo per mandarlo in Nomination”, ha concluso Pago. Testi è attualmente al televoto con Barbara Alberti, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Secondo i primi sondaggi, l’attore dovrebbe riuscire a superare la nomination. Tuttavia, qualora il pubblico dovesse perdonargli le parole dette, Fabio Testi potrebbe finire nuovamente al televoto per mano proprio di Pago.

