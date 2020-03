Grande Fratello Vip 2020/ Paola di Benedetto Vs Licia Nunez:”In finale ad ogni costo”

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda solo mercoledì prossimo ad un passo dalla finalissima che incoronerà il nuovo vincitore a 20 anni dal primo, ma chi sarà il prescelto? Al momento le cose non si sono messe molto bene per tutti coloro che avevano dei preferiti da vedere in finale soprattutto perché i pronostici sono finiti in panchina quando sono passati Sossio Aruta e Aristide Malnati mentre Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese sono finiti in nomination contro Antonio Zequila. Solo mercoledì scopriremo se l’attore uscirà a favore degli altri due o se ci sarà un’altra sorpresa, ma fino a quel momento i fan faranno fatica a dimenticare che il napoletano è in nomination visto che da mercoledì scorso continua ad inveire contro tutto e tutti convinto di essere vittima del doppio gioco di Patrick. Inutile dire che Paolo ha provato a spiegare la questione perché Antonio Zequila ormai è convinto di dover uscire a causa del gieffino.

PAOLA DI BENEDETTO CONTRO LICIA NUNEZ: “IN FINALE AD OGNI COSTO”

Anche in casa ancora si parla di potenziali finalisti e di vincitori e in queste ultime ore Paola di Benedetto e Sossio Aruta si sono lasciati andare ad una serie di confidenze. In particolare, proprio la bella Madre Natura sembra essere diventata molto combattiva tant’è che in queste ore non si è tirata indietro quando è stato il momento di discutere. La Di Benedetto si è detta convinta che Licia Nunez sia una grande giocatrice e che abbia ben focalizzato il finale e la possibile vittoria: “Licia vuole vincere ad ogni costo si vede proprio che è pronta a tutto”. Come la prenderà l’attrice quando sentirà queste parole? Clicca qui per vedere il video del momento.



