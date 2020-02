Grande Fratello Vip 2020/ Paolo Ciavarro “boccia” Serena Enardu e Pago…

La tensione continua a crescere all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Sono ore difficili per Pago e Serena Enardu che, dopo la scoperta dei like all’ex tentatore Alessandro, comincia a dimostrare qualche cenno di cedimento. Il cantante si sfoga con Paolo Ciavarro a cui confida: “non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome”. Dalla sua parte c’è proprio il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro che gli dice: “se vuole ricostruire la fiducia, non può fare questi errori”. Pago sembra essere arrivato ad un punto di svolta nella sua relazione con la ex tronista visto che sempre a Paolo si confida: “se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro”. Intanto tutti i coinquilini credono che Pago e Serena debbano vivere la propria storia lontani dalle telecamere e dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ma il cantante sembra aver superato la cosa visto che dice: “Qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella dei like è una tortura inutile, è roba vecchia”.

Licia Nunez insofferente attacca Adriana Volpe

Anche Licia Nunez non se la sta passando benissimo al Grande Fratello Vip 2020, visto che nelle ultime ore ha avuto una vera e propria crisi che l’hanno portata a litigare con tutti i coinquilini e in particolare con l’amico Andrea Montovoli e con Adriana Volpe. L’attrice, ex compagna di Imma Battaglia, è insofferente alla presenza di Adriana Volpe e non nasconde affatto incontrando a sorpresa l’approvazione anche di Clizia e Serena. E’ proprio la fidanzata di Pago ad aizzare ancora di più gli animi contro la ex conduttrice de I Fatti Vostri dicendo: “ho sentito Adriana dire che vuole cambiare letto così almeno non ha microfoni che ascoltano quando non ci sono microfoni. Sai la cosa che mi dà più fastidio? L’ipocrisia, non puoi pretendere che io ti dica in faccia tutto quello che penso, non puoi darmi lezioni di vita”. La ex tronista di Uomini e Donne si è schierata contro la Volpe dopo il comportamento della conduttrice che, durante la decima puntata del reality show, ha puntato il dito contro Licia dicendole di aver detto in diretta delle bugie, invece di avvicinarla cercando un confronto diretto nella casa.

Licia, Clizia e Serena alleate contro Adriana Volpe

Le parole di Serena Enardu trovano però conferma e approvazione anche da parte di Clizia Incorvaia che parlando proprio di Adriana Volpe dice: “non sei tenuta a dire tutto quello che pensi alla gente, non sei tenuta”. Una volta scoperto che Clizia e Serena sono dalla sua parte, Licia Nunez decide di lanciare una vera e propria bomba destinata a far scoppiare una piccola guerra tra le mura della casa di Cinecittà. L’attrice, parlando proprio della Volpe, dice: “Adriana deve volare basso, le consiglio di volare basso. È talmente grande questo ego che tutti devono avere il suo benestare, ma chi ti crede di essere!”. Non solo, poco dopo la imita dicendo: “perché io devo tirare fuori il buono delle persone, ma basta, vola basso per favore! E come la chiami questa? Strategia! Ma vola basso!”. Anche Serena è dalla sua parte: “ti sfinisce, ma soprattutto cosa te ne frega, sono persone che conosci da 20 giorni, è seriale, è troppo!”.



