Grande Fratello Vip 2020/ Patrick contro Zequila: “il leader è caduto per sempre”

Patrick Ray Pugliese contro Antonio Zequila. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sono cadute le maschere. L’atteggiamento di Zequila comincia ad infastidire anche Patrick che finora aveva cercato di capire il modo di fare dell’attore. Alla luce, però, di quanto avvenuto nel corso dell’ultima puntata, Patrick ha ammesso di essere d’accordo con gli altri compagni condannando Antonio che ha trascinato Sarà al televoto convinto di poter vincere contro di lei.”Merita la finale per come gioca sporco“, dice Paola Dibenedetto che non tollera più il modo di fare di Zequila. Patrick, dal canto suo, ammette che la mossa fatta da Zequila equivale “al crollo del leader definitivo”. La sfida al televoto che vede a rischio Patrick, Zequila e Paolo Ciavarro, dunque, chiarirà le posizioni all’interno della casa. Parlando con Paola, Pugliese ha ammesso che la decisione di trascinare Zequila al televoto è stata dettata dalla voglia di “dargli una svegliata”.

Patrick contro Zequila: “ha sempre fatto il superiore”

In casa si cerca di riportare la pace tra Patrick e Zequila. Sossio Aruta, in cucina, cerca di ammorbidire la posizione di Pugliese. “Mi ha detto che ti voleva chiedere scusa e tu non hai voluto”, dice l’ex calciatore. “Non è vero ha mentito. Lui ha sempre fatto il superiore, ora ho detto basta. Quando ho cercato di avvicinarlo di nuovo non voleva sentire ragioni”, si difende Patrick che non ha alcuna intenzione di abbassare la testa. Anche Licia Nunez cerca di far ragionare Pugliese. Patrick, però, ribadisce di aver cercato un confronto con Antonio per due settimane e di aver detto basta di fronte all’ennesimo rifiuto. L’attrice pugliese capisce lo stato d’animo di Patrick ma lo invita ad ascoltare le ragioni di Zequila qualora dovesse cercare un chiarimento con lui per poter vivere serenamente gli ultimi giorni all’interno della casa. Tra Patrick e Zequila, dunque, tornerà il sereno?



