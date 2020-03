Grande Fratello Vip 2020/ Patrick e Paola contro Zequila: “Egocentrico e giocatore!”

La diretta del Grande Fratello Vip 2020 di mercoledì scorso ha portato ad Antonio Zequila un bel po’ di cambiamenti, dentro e fuori la Casa. Finalmente l’attore ha ricevuto l’attesissimo messaggio di Marina, la sua ex della quale è ancora innamorato e che ha annunciato di voler sposare, ma al contempo ha commesso un passo falso. Ne sono certi molti dei suoi coinquilini che nelle ultime ore hanno a lungo discusso del suo comportamento. In particolare è la nomination fatta mercoledì ad aver scatenato un po’ di malumore. Antonio ha infatti nominato Sara Soldati solo a scopo strategico e non come una reale nomination. Mossa fatta, dopo un attento calcolo, per evitare di finire al televoto. Ad esserne rimasto scottata non è solo Sara ma anche Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto. “Non mi piace quel tipo di comportamento” ammette infatti Patrick, accodandosi alle impressioni di Paola.

Grande Fratello Vip 2020, Patrick Vs Antonio Zequila: “buono ma egocentrico”

L’esperto gieffino chiarisce il perché di questo malumore nei confronti di Antonio Zequila: “Arrivati a questo punto non è la Nomination ma il meccanismo che usi per arrivare alla Nomination” riferendosi ancora alla sua strategia. Sara Soldati cerca poi di stemperare, ammettendo che “Lui è così un giocatore” ma Paola non sembra spostarsi dalla sua posizione. Anzi, rincara la dose: “qui tutti giochiamo per vincere ma ci sono modi e modi di arrivare alla meta”. Patrick, che con Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 2020 ha comunque instaurato un bel rapporto, placa le critiche: “è una persona buona ma troppo egocentrica”. Un discorso che potrebbe nascondere la volontà da parte di tutti e tre di nominarlo, qualora il gioco lo permetterà, la prossima settimana. Come reagirà Zequila?



