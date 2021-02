Grande Fratello Vip 2020, regia spoilera coreografia balletto!/ Video, rovinata sorpresa Ex concorrenti

La regia spoilera per errore la coreografia del balletto a sorpresa degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2021!

Sorpresa al Grande Fratello Vip 2020 stasera con il ritorno in casa degli ex concorrenti. Sarà un colpo di scena per i concorrenti ancora in gara. Per sbaglio la regia del programma di Canale 5 ha già svelato questo particolare con alcune immagini che in poche ore hanno fatto il giro del web. Un’avventura lunghissima all’interno di questo percorso ha messo ormai ko chi è rimasto dentro soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sono molti infatti quelli che usciti fuori sono rimasti legati a chi è dentro. Vedremo dunque come arriverà questa sorpresa e cosa accadrà durante il percorso di questa puntata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, tornano gli ex concorrenti…

Saranno tante le sorprese stasera con il Grande Fratello Vip 2020 che racconterà uno degli ultimi atti della puntata del reality show più famoso di sempre. Come sempre lo spettacolo porterà ad allungare la situazione verso delle riflessioni molto importanti anche sui sentimenti di quelli rimasti sotto i fari dell’attenzione del programma. Ci saranno parenti probabilmente a entrare in casa con diversi protagonisti pronti ad emozionarsi anche da fuori, in collegamento o direttamente da casa. Il resto ce lo dirà la diretta, ma attenzione ai social network dove comunque saranno molti quelli a intervenire.

Ecco il video dello spoiler della regia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilblog_della_verita (@ilblog_della_verita)





© RIPRODUZIONE RISERVATA