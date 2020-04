Grande Fratello Vip 2020, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Zequila fuori? Ma Patrick Pugliese…

Mercoledì 1° aprile, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce la semifinale del Grande Fratello Vip 2020. Il penultimo appuntamento del reality show è molto atteso all’interno della casa dove i concorrenti accusano pesantemente l’isolamento dalla vita vera. Nel corso della serata saranno così scelti i finalisti che, mercoledì 8 aprile, si contenderanno la finale. Come sempre, la puntata si aprirà con una riflessione sull’emergenza coronavirus. Ogni settimana, infatti, i concorrenti vengono informati sull’andamento dei contagi e al pubblico a casa, durante la diretta del mercoledì, viene mostrata la reazione degli inquilini alle ultime notizie. Questa settimana, in particolare, i concorrenti del reality hanno partecipato al minuto di silenzio per le vittime del Covid 19 non nascondendo la commozione. Dopo la prima parte dedicata all’emergenza sanitaria, la semifinale del Grande Fratello Vip 2020 continuerà con il primo verdetto della serata.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: CHI SARANNO GLI ELIMINATI?

Il primo verdetto della semifinale del Grande Fratello Vip 2020 decreterà chi tra, Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila dovrà lasciare definitivamente la casa rinunciando così al sogno della finale. Un televoto totalmente maschile e che ha messo in crisi soprattutto Zequila. Quest’ultimo, infatti, è stato trascinato in nomination da Patrick e Paolo che sono finiti al televoto non essendo stati scelti durante la catena di salvataggio. Tutti e tre sono stati grandi protagonisti del reality, ma per il pubblico, chi non merita di restare in casa è Zequila. Sul forum del Grande Fratello, infatti, è stato lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti di scegliere il concorrente da salvare. Quello che sta ottenendo il minor numero di preferenze è proprio Zequila mentre sia Paolo che Patrick risultano molto amati. Sarà, dunque, proprio Zequila il primo eliminato della serata? Probabilmente, infatti, nel corso della serata, dovrebbero esserci altre eliminazioni per decretare i finalisti.

SOSSIO ARUTA E ANTONELLA ELIA CONTRO TUTTI?

Anche questa sera non mancheranno i confronti tra i concorrenti. Molto attesa è quello di Teresanna Pugliese con Sossio Aruta. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, non ha gradito l’imitazione di Sossio lasciandosi andare ad un amaro sfogo con Patrick. La Pugliese, inoltre, si è scontrata nuovamente con Antonio Zequila che, a detta degli altri inquilini della casa, è sofferente per non aver ancora conquistato la finale. Spazio, poi, ad Antonella Elia che, dopo l’eliminazione di Fernanda Lessa, è apparsa più serena anche se non è riuscita ancora a ricucire il rapporto con Zequila trovando, invece, in Paola Di Benedetto una valida confidente. L’atmosfera, dunque, si infiammerà per i confronti tra i concorrenti rivali?

COME VEDERE IN STREAMING IL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La semifinale del Grande Fratello Vip 2020 sarà trasmessa, in diretta su canale 5, a partire dalle 20.20. Come tutte le trasmissioni Mediaset, tuttavia, anche il reality show condotto da Alfonso Signorini può essere seguito in diretta streaming. Contemporaneamente alla diretta televisiva, infatti, partirà la diretta streaming sul sito Mediaset Play. Per seguirla basta collegarsi qui o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivo.



