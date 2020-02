Grande Fratello VIP 2020/ Serena e Pago protagonisti, Zequila: “Noi danneggiati”

L’ingresso di Serena Enardu divide i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Ottava puntata alquanto movimentata al Grande Fratello VIP 2020, con l’ingresso nella casa di Serena Enardu come nuova concorrente. La modella sarda è entrata per riconquistare il suo Pago, sorprendendolo con un bacio appassionato. Il pubblico, a quanto pare, non sembra aver gradito la decisione del Grande Fratello di averla inserita nel reality e attraverso i social ha manifestato il proprio dissenso. L’ex dell’Enardu, Conversano, ha persino alluso ad un teatrino dicendo che “c’è puzza di bruciato”. Dentro la casa, invece, c’è chi come Antonio Zequila si preoccupa per gli equilibri del gioco. Nel post puntata, a tu per tu con Aristide, si è lasciato andare ad alcune considerazioni: “Io ho un cuore enorme, se entrava la mia vecchia fiamma facevamo lo stesso grandi ascolti. Io non sono solo un playboy“. “La loro è una storia forte che fa tanto ascolto”, ha aggiunto Aristide che ha gli stessi dubbi di Zequila: “Praticamente giocano in due“. Chissà se il pubblico da casa la penserà allo stesso modo e se darà il tempo alla coppia di chiarirsi. Di certo Pago e Serena, almeno per il momento, non corrono alcun pericolo non essendo in nomination.

Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia preoccupata dal flirt con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia ha mostrato alcune perplessità per il filmato che Signorini ha mostrato durante l’ottava puntata del Grande Fratello VIP 2020. Nel video, praticamente, si evidenziava la particolare amicizia tra lei e Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi. La Incorvaia ha ammesso di avere le idee confuse subito dopo la fine della trasmissione: “Io voglio parlare con Paolo, noi ci vogliamo bene e si scherza. Non devo giustificare nulla, voglio parlare con lui e capire. Non so che messaggio è passato fuori. Forse era in chiave ironica”. Sui social spazio ai commenti sull’eliminazione di Rita Rusic, che ha perso nel confronto con Patrick e Andrea Montovoli. Ampio spazio, inevitabilmente, alla love story tra Pago e Serena, che animerà anche la prossima puntata. Ieri sera Pago le ha detto di averle scritto una canzone, la modella invece inizia a pensare già al dopo GF: “Quando usciamo mi aspetto qualche cena romantica e che organizzi qualcosa per noi”. “Sei venuta a rovinarmi la vita”, ha detto ironicamente il buon Pago.

