Grande Fratello Vip 2020/ Sossio e Patrick i più strateghi? Signorini avverte tutti

Nonostante l’argomento Coronavirus rimanda predominante, nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 non mancano strategie, molte delle quali ben nascoste al pubblico a Casa. Lo sa bene Alfonso Signorini, che ne ha parlato nel corso di una recente diretta su Instagram, volta in primis a spiegare le motivazioni dell’abbandono di Adriana Volpe. Il conduttore ha infatti ammesso che “nella casa del Gf Vip c’è più di qualcuno che non è stato per niente sincero. – poi una frase piuttosto forte – Navigano sott’acqua e costruiscono trame. Non posso fare i nomi. Sono due persone. Ma forse ce n’è anche un terzo molto abile”. Una rivelazione che arriva però senza far nomi e che, per questo, incuriosisce molto il pubblico a casa. Di chi sta parlando Signorini?

Grande Fratello Vip 2020, Sossio e Patrick “mentono”? Parla Signorini

Alfonso Signorini non si sbilancia più di tanto, anche se non manca un cenno a due concorrenti del Grande Fratello Vip: uno è Patrick Pugliese, grande esperto delle dinamiche del reality; l’altro è Sossio Aruta, di cui ha sottolineato il gesto della rivelazione della donazione del montepremi qualora vincesse proprio nel mezzo del televoto che lo ha visto protagonista (e poi vincitore). Rivelazioni, quelle di Signorini, che arrivano dopo la risposta a chi l’ha accusato di proteggere sempre e comunque Antonella Elia. Lui però ha spiegato: “Antonella è un personaggio sicuramente da prendere con le pinze perché è una caratteriale e non si sa mai nel suo caso quanto ci faccia e quanto ci sia – ha precisato – . Averla in Casa è positivo perché è di grande stimolo, e perché nel bene o nel male è se stessa. Poi può piacere come no, certamente è una che non si nasconde”. Tuttavia ha infine voluto precisare: “Non è la mia cocca, nel mio ruolo non posso avere protetti”



