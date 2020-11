Grande Fratello Vip 2020, televoto annullato/ Squalifica per Brosio o Zelletta?

Nuovo provvedimento discplinare in arrivo al Grande Fratello Vip 2020. Il televoto tra Francesco Oppini, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Paolo Brosio e Massimiliano Morra e che sarebbe dovuto restare aperto fino a lunedì 9 novembre, è stato ufficialmente annullato. Ad annunciarlo è un comunicato ufficiale del Grande Fratello che annuncia un provvedimento disciplinare in arrivo. “Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati“, fa sapere un comunicato ufficiale senza svelare il tipo di provvedimento che sarà applicato. In casi simili, però, il concorrente colpito dal provvedimento è stato squalificato. Sarà la stessa cosa anche stavolta? Chi sarà il concorrente squalificato?

SQUALIFICA PER PAOLO BROSIO O ANDREA ZELLETTA?

Sono due i concorrenti che potrebbero essere squalificati dal Grande Fratello Vip 2020. Il primo è Paolo Brosio che, durante la scorsa puntata, è finito d’ufficio in nomination per aver rivelato ai concorrenti alcune informazioni relative al reality. Il secondo nome è quello di Andrea Zelletta che, rientrato nella casa dopo aver trascorso due giori fuori per motivi familiari, ha fatto, a sua volta, importanti rivelazioni agli altri concorrenti che non avrebbe dovuto fare. L’ex tronista, infatti, ha svelato, tra le altre cose, i nomi di altri protagonisti di Uomini e Donne che erano in ballottaggio con lui per entrare e, tra questi, ha citato Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi. Tutte queste informazioni che Zelletta avrebbe dovuto tenere per sè porteranno alla sua squalifica? Lo scopriremo domani sera nel corso della puntata.



