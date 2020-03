Grande Fratello Vip 2020/ Teresanna fa mea-culpa dopo la violenta lite con Sossio

Le ultime ore sono state cariche di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tutta colpa di un’accesa litigata avvenuta ieri mattina fra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. I due si sono “beccati” per le pulizie nella casa, ma era evidente che vi fosse qualche nervo scoperto, qualche questione da chiarire fra i due ex di Uomini e Donne. Fatto sta che se Sossio pare aver superato tutto sommato bene l’accesa discussione, è apparsa invece ben più provata la bella Teresanna. “Mi dispiace che ci sono cascata, ma non ci casco più”, confessa la stessa a Licia Nunez, che di contro ribatte: “Una pagina brutta di televisione ti devo dire la verità”. L’attrice consiglia alla coinquilina di non cadere più nelle provocazioni: “Basta provocazioni, lascia perdere. In te ho rivisto un po’ lei, e ti dico basta. Poi va in contrasto con tutto quello che facciamo per il momento che stiamo passando”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, PAOLO A TERESANNA: “AVETE SBAGLIATO ENTRAMBI”

Teresanna sembra aver compreso il momento, e fa me-culpa: “Ho perso tanti punti, proprio tanti”. Quindi la Licia continua: “Sei una persona istintiva, e ci sei cascata. Basta che non capiti più. Non devi trasferire un’immagine che non ti appartiene, te lo dico perché ti voglio bene. Proprio perché sai che il suo obbiettivo è quello, tu non dare più contenuti”. La Pugliese si era confidata anche con Patrick, dicendosi rammaricata: “Ho urlato tanto, non avrei mai urlato così tanto con te o con altri, è stato un modo molto brutto, poi non mi piaccio in queste vesti”. Patrick, che insieme a Valeria, era stato il primo a consolarla quando l’ex tronista si era lasciata andare in un lungo pianto sotto le coperte in giardino. “Stamattina eravate tutti e due sullo stesso piano e avete sbagliato entrambi – la redarguisce invece Paolo Ciavarro – quello che abbiamo fatto vedere stamattina è stato brutto e ti ricordo anche le tue parole di qualche giorno fa: che se avessero litigato Antonella e Valeria le avremmo fermate”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA