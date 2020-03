Grande Fratello Vip 2020/ Zequila contro Paola: “Di lei si ricordano solo le docce!”

Grapaolnde Fratello Vip 2020, Paola contro Zequila: ancora tensioni

Un abbraccio e più chiarimenti sembravano aver placato i dissapori nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonio Zequila, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Gli ultimi risvolti però hanno chiaramente smentito questa ipotesi. Anzi, tutte e tre le parti hanno idee ben chiare sugli altri che sembrano impossibili da sfatare. Se da una parte la Di Benedetto è convinta che i gesti di Zequila siano atti solo a conquistare il pubblico a casa, quest’ultimo trova che Paola abbia dato a questo programma molto poco e che quindi non meriti la finale. “Zequila sta prendendo ultimamente, perché prima non l’ha mai fatto, iniziative di pulire, stra-pulire, anche quando non c’è ne bisogno. – ha dichiarato l’ex Madre Natura – Evidentemente per fare la figura dell’uomo umile. Lo ha anche detto in puntata ‘io sono umile, lavo i piatti’, quando tutti in realtà lo hanno fatto per tre mesi”, ha aggiunto.

Antonio Zequila punzecchia Paola Di Benedetto: “Non merita la finale!”

Antonio Zequila non è meno duro nei confronti di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020. Nelle ultime ore ha anzi ribadito il rimpianto di non aver nominato Paola, preferendole invece Sara Soldati (poi uscita). “Avrei dovuto nominare lei, lei non si è mai esposta. – ha dichiarato l’attore – Non ha le qualità per esporsi; è una persona neutra, o c’è o non c’è in questa Casa, è lo stesso. Non ho nessun ricordo di lei, tranne qualche doccia. Dopo la fine del gioco, nessuno si ricorderà di lei.” Dalla sua parte Paola trova però sia Antonella che Sossio. Con la prima, Zequila ha voluto far pace con un abbraccio che non l’ha però convinta. “Antonio mi ha abbracciata. Mi ha fatto tenerezza ma continuo a non parlargli. Non è cambiato niente”, ha infatti ammesso l’Elia. D’altro canto anche Aruta trova che Antonio faccia di tutto solo per mettersi in mostra. Insomma, gli animi continuano ad essere accesi in Casa.



