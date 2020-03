Grande Fratello Vip 2020/ Zequila e Sossio, un cruciverba riaccende lo scontro

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si riaccende la rivalità tra Antonio Zequila e Sossio Aruta. L’attore e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver avuto un duro scontro nel corso dell’ultima puntata con Alfonso Signorini, avevano siglato la pace, ma complice una prova del Grande Fratello, sono tornati a lanciarsi frecciatine. Il Grande Fratello ha deciso di mettere alla prova l’intelligenza dei suoi inquilini chiedendo loro di dividersi in due squadre per realizzare un cruciverba. La prima squadra è stata formata da Aristide, Patrick, Teresanna, Sossio e Antonella che ha dovuto indovinare le parole pensate dalla squadra avversaria e formata da Antonio, Paolo, Andrea Denver, Paola e Licia. La squadra di Aristide riesce a risolvere il cruciverba in poco tempo mentre quella di Antonio ha qualche difficoltà in più e la cosa riaccende la rivalità tra Antonio e Sossio.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ZEQUILA ANCORA CONTRO SOSSIO

Antonio Zequila, sempre molto competitivo, si scaglia contro la squadra di Aristide Malnati durante la prova del Grande Fratello Vip 2020, rea di aver pensato a delle domande molto banali. La puntualizzazione di Zequila riaccende la rivalità con Sossio e i due danno vita ad uno scambio di battute e frecciatine. Chiamato ad indovinare il titolo di un film francese avendo pochissimi elementi, Zequila non ha perso tempo facendo notare agli avversari l’enorme difficoltà del quesito posto. “E’ impossibile rispondere ad una domanda del genere. Queste non sono domande da cruciverba”, ha ammesso. “Anche tu hai chiesto il nome di un calciatore celebre e non hai specificato se è attuale, se è del passato”, replica Sossio. “L’ho detto ad Aristide”, dice a sua volta con Zequila. “L’hai detto ad Aristide, ma non l’hai scritto“, aggiunge ancora Sossio. Tra i due, così, parte l’ennesimo scambio di battute sotto lo sguardo divertito degli altri inquilini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA