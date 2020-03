Grande Fratello Vip 2020/ Zequila malinconico “Marina l’ho amata, mi piacerebbe…”

Si dorme poco nella casa del Grande Fratello Vip 2020, di conseguenza si chiacchiera molto, e soprattutto, ci si confida. Messe da parte almeno per qualche ora le tensioni e le polemiche, quella di ieri è stata una serata tutto sommato tranquilla, fra le partite di ping pong, e i preparativi per un simpatico calendario con protagonisti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Antonio Zequila è rimasto un po’ in disparte, preferendo godersi lo spettacolo da lontano, e avvicinandosi ad Antonella Elia: “Meno male che ci sei tu in questa Casa e Aristide, altrimenti…”. Er Mutanda sembra irritato dai continui attacchi nei confronti dell’amica soubrette: “Io ti ho sempre difeso, non accetto le negatività degli altri e non è giusto, non lo accetterò mai, bisogna rispettare tutti”. A quel punto Zequila si lascia andare ad una confessione intima: “Sai io sono molto dispiaciuto che la mia storia con Marina sia finita”, e ancora “Mi farebbe tanto piacere ricevere un messaggio di una persona che ho amato come lei, perché ci siamo amati davvero, inizio a sentirne il bisogno”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ELIA CONTRO TERESANNA “UNA STRATEGA”

La relazione fra Zequila e Marina si è chiusa durante l’inverno dell’anno scorso, ma Antonio non sembra averla ancora superata: il Grande Fratello deciderà di fargli avere un messaggio dall’ex? Chi lo sa, nel frattempo la Elia è tornata sullo scontro avvenuto nella mattinata di ieri con Teresanna. Avvicinandosi a Sara, Asia e Paola, spiega: “Non capisco perché creare una polemica su uno scherzo, se una notte non dormono non succede nulla”. La Di Benedetto prova quindi a farla ragionare: “Ho capito che era un gioco, però devi capire che ci sono persone diverse da te, anche con Valeria usi delle parole non carine, passi dalla parte del torto”. Ma la Elia è convinta che dietro il fastidio vi sia di più, forse una strategia: “Lo so ma io sono fatta così – replica la bionda concorrente – secondo me Teresanna è furba e si è avvicinata alle persone che ritiene più forti”. Paola prova a ribattere di nuovo: “Ma può capitare, non è cattiva, cerchiamo di conoscerle le persone prima di parlare”, ma Antonella la ferma subito: “Adesso non litigate anche voi per favore, non devo mica diventare per forza amica di tutte”.

