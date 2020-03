Grande Fratello Vip 2020/ Zequila Vs Patrick e Antonella Elia: ancora tensioni!

Nonostante i chiarimenti degli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 continuano i malumori e i gruppi appaiono sempre più divisi. Mancano meno di due settimane alla fine di questa avventura e nella Casa c’è chi si focalizza sulla finale e sulla possibilità di arrivarci. Il più tormentato in questo senso è Antonio Zequila, ancora scottato dal non aver conquistato il posto in finale nel televoto poi vinto da Aristide Malnati. “Sono rimasto male di non essere passato” ammette l’attore chiacchierando proprio con Aristide, che cerca tuttavia di consolarlo “Bisogna giudicare tutto il percorso e tu la meritavi, eccome!” aggiunge il paleontologo. Oltre al malumore per la finale mancata e il nuovo televoto che lo vede protagonista con due concorrenti molto forti, Zequila torna a riflettere sul chiarimento e le scuse di Patrick Pugliese.

Antonio Zequila non è convinto della veridicità delle scuse e dei comportamenti di Patrick. “Non mi convince più di tanto” afferma, chiacchierando ancora con Aristide Malnati “io le persone le giudico da come si comportano non lo vedo sincero al cento per cento”. E mentre l’attore riflette su Patrick, nella Casa del Grande Fratello Vip, Paola e soprattutto Antonella Elia riflettono su di lui e manifestano nuovi malumori. Dopo averlo accusato di non essere umile, Antonio vorrebbe dimostrare a tutti il contrario, ostentando determinati atteggiamenti secondo la modella e la showgirl. “Ora fa le cose senza chiedere nulla agli altri!” obietta la Elia, “Prima la macedonia, stamattina presto puliva il bagno. Deve fare vedere che fa le cose”, dichiara con fare stanco Antonella. Paola appoggia del tutto il suo pensiero contro Antonio, alimentando quella che è ormai una chiara spaccatura nella Casa del Grande Fratello Vip 2020.



