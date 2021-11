GRANDE FRATELLO VIP 2021, 16a PUNTATA/ Diretta, eliminato: Alex Belli Vs Bortuzzo?

Grande Fratello Vip 2021: diretta e anticipazioni sedicesima puntata 6 novembre

Serata particolarmente scottante quella che si prevede per la nuova diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo ha confermato durante il collegamento nel daytime: Alex Belli sarà un grande protagonista questa sera. E non solo per il confronto che lo attende con sua moglie Delia Duran, ma anche per quello molto atteso con Aldo Montano che, intanto, si prepara ad una “serata da combattimento”, come da lui definita. Il pubblico a casa però si chiede se Signorini affronterà anche il caso della frase infelice detta da Alex su Manuel Bortuzzo che tanta polemica ha causato sul web. C’è chi chiede una squalifica immediata per il concorrente ma non è da escludere che il GF decide di metterlo direttamente in nomination. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alex Belli Vs Aldo Montano

Venerdì 6 novembre, in prima serata su canale 5, appuntamento imperdibile con il Grande Fratello Vip 2021. Quella in onda questa sera è la sedicesima puntata della sesta edizione del reality show che sarà prolungato probabilmente fino a marzo come ha anticipato TvBlog. Alfonso Signorini, con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, condurrà una puntata ricca di colpi di scena. Il protagonista indiscusso della puntata sarà Alex Belli che avrà un faccia a faccia con Aldo Montano.

L’attore e il campione olimpico hanno avuto un litigio molto forti in cui hanno sfiorato la rissa. Entrambi hanno alzato i toni e, dopo il litigio, si ignorano totalmente. Alex Belli, parlando più volte con Soleil Sorge e Davide Silvestri, ha ammesso di volere delle scuse da Montano il quale, invece, non è più tornato sull’argomento. Questa sera, i due si ritroveranno l’uno contro l’altro per la resa dei conti finale.

In arrivo il confronto tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Alex Belli sarà il protagonista di un confronto con la moglie Delia Duran. Quest’ultima, come ha anticipato Alfonso Signorini nel daytime di oggi, si confronterà prima con Soleil Sorge e poi con il marito il quale, anche dopo il suo sfogo sui social, non ha cambiato atteggiamento nei confronti dell’influencer. La serata dell’attore, però, non finirà qui. Alex Belli, dopo il litigio con Aldo Montano, è stato il protagonista di una “caduta di stile” come l’ha definita Signorini nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Questa sera al Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini farà chiarezza sull’accaduto mostrando il filmato e, probabilmente, le reazioni del padre di Manuel, degli amici e del web. Saranno adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dell’attore? La squalifica, per ora, sembrerebbe scongiurata.

Grande Fratello Vip 2021: Miriana Trevisan contro Nicola Pisu e il nuovo eliminato

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, inoltre, ci sarà spazio anche per l’amore. In particolare, Alfonso Signorini tornerà ad occuparsi del rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu che pare sia giunto ad un punto di non ritorno. La showgirl ha fatto enormi passi indietro e non pare intenzionata a lasciarsi andare nella casa. I due hanno avuto anche un durissimi litigio e, questa sera, faranno definitivamente chiarezza.

Un concorrente, infine, dovrà lasciare definitivamente la casa a meno che non abbia tra le mani il biglietto di ritorno. Al televoto ci sono Jo Squillo, Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Dai sondaggi del web, non dovrebbero rischiare Soleil e Nicola Pisu. L’eliminato, dunque, sarà uno tra Gianmaria e Jo? Lo scopriremo questa sera.



