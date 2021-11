GRANDE FRATELLO VIP 2021, 18a PUNTATA/ Diretta, eliminato: Manuel Vs Lulù, Nicola…

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta 18esima puntata 12 novembre

Serata movimentata anche stasera al Grande Fratello Vip 2021. Gli animi sono parecchio accesi e anche un po’ cupi in Casa e ci sono molti nodi da sciogliere, soprattutto tra le ‘coppie’ di questa edizione. Alfonso Signorini, come di consueto, ha regalato al pubblico qualche prima anticipazione, come il ritorno in Casa di Delia Duran e l’arrivo della fidanzata di Davide Silvestri per una sorpresa. Sappiamo però che due coppie dovranno confrontarsi: Lulù Selassiè con Manuel Bortuzzo e Miriana Trevisan con Nicola Pisu. Proprio nelle ultime ore, Lulù e Manuel hanno avuto un’accesissima lite che ha lasciato la Selassiè in lacrime. Che sia giunta al capolinea, e stavolta definitivamente, la loro storia? Cosa accadrà invece in diretta tra Nicola e Miriana? Lei gli ha perdonato la brutta frase detta nella scorsa diretta? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Scontri e sorprese nella nuova diretta

Puntata imperdibile quella del Grande Fratello Vip 2021 in onda oggi, venerdì 12 novembre 2021. In pochi giorni, gli equilibri nella casa sono decisamente cambiati e, Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe proverà a fare il punto della situazione. Uno degli argomenti più caldi sarà il netto distacco tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo aver vissuto le ultime settimane in serenità con baci, abbracchi e sorrisi vari, la lettera della mamma e una dichiarazione importante di Lulù che ha ammesso di essersi innamorata, ha cambiato radicalmente le cose. Da martedì mattina, Manuel si è allontanato da Lulù a cui ha chiesto ripetutamente di lasciarlo solo e rispettare i suoi spazi.

La Selassiè, però, ha più volte chiesto il confronto con l’atleta che ha ribadito gli stessi concetti fino al primo pomeriggio di oggi quando, nella stanza privata di Manuel, è andata in scena una lite fortissima tra i due che ha lasciato strascichi su entrambi. Cosa accadrà questa sera? Lulù capirà l’intenzione di Bortuzzo di mettere un punto alla situazione? Gli argomenti, però, non finiscono qui.

Il ritorno di Delia Duran al Grande Fratello Vip e la sorpresa per Davide Silvestri

Puntata attesissima anche per il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip di Delia Duran. La moglie di Alex Belli, dopo aver osservato i movimenti del marito e il suo riavvicinamento a Soleil Sorge, è pronta a tornare nella casa per la resa dei conti definitiva sia con Alex che con Soleil. L’amore, dunque, sarà il grande protagonista della 18esima puntata e di amore si parlerà anche con Davide Silvestri.

L’attore convive da tempo con la fidanzata Alessia a cui, però, non è mai riuscito a dire “ti amo”. “Non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno! Prima ci riuscivo è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola”, aveva spiegato a Manila. Riuscirà a farlo questa sera quando per lui ci sarà una splendida sorpresa?

Grande Fratello Vip 2021: chi sarà eliminato tra Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu?

Questa sera al Grande Fratello vVip, inoltre, ci sarà l’ottavo eliminato dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens e Jo Squillo. Al televoto ci sono Miriana Trevisa, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Si prospetta un testa a testa tra i tre candidati all’eliminazione all’ultimo voto. Finora, infatti, per i sondaggi del web, i tre gieffini sono separati da pochi voti anche se, stando ai voti espressi sul Forum del Grande Fratello, pare che in pole per lasciare la casa ci sia Miriana Trevisan. Sarà davvero lei l’eliminata?

