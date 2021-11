Grande Fratello Vip 2021, 21a puntata/ Diretta e nominati: proposta di matrimonio per Francesca Cipriani

Grande fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 21a puntata 22 novembre

Il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, lunedì 22 novembre, con il primo appuntamento della nuova settimana. Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con la ventunesima puntata al termine della quale non ci sarà nessuna eliminazione. Al televoto ci sono Carmen Russo, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Tre protagonisti indiscussi della sesta edizione del reality show che, tuttavia, possono stare tranquilli. Come ogni lunedì, infatti, il televoto porterà semplicemente all’elezione del preferito del pubblico.

Soleil Sorge è considerata la grande favorita per vincere il televoto e conquistare non solo l’immunità, ma anche il diritto per mandare direttamente al televoto uno tra Gianmaria e Carmen. Tuttavia, in base ai sondaggi del web, non si escludono sorprese. Gianmaria, infatti, sta conquistando grandi consensi tra il pubblico. Riuscirà a vincere il televoto contro la Sorge?

Sorpresa per Manuel Bortuzzo e proposta di matrimonio per Francesca Cipriani in diretta al GF VIP

Serata di grandi sorprese per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che vivranno una serata magica e ricca di emozioni. Le due sorprese annunciate riguardano Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. L’atleta che ha ricevuto la visita del padre Franco, di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini e una lettera della mamma, questa sera, avrà l’occasione per rivedere uno dei suoi migliori amici ovvero Alex Castelluccio che ha annunciato la sua presenza in puntata sui social.

Grande emozione, questa sera, per Francesca Cipriani. Dopo aver avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno nella casa con il fidanzato Alessandro, riceverà un regalo che aspetta da tempo. Alessandro, infatti, regalerà l’anello di fidanzamento alla Cipriani che sogna il matrimonio come ha detto più volte nella casa.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2021: l’ingresso di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè

La casa del Grande Fratello Vip 2021 si popolerà nuovamente dopo le ultime eliminazioni. Per il prolungamento che porterà il reality fino a marzo, questa sera, entreranno due nuove concorrenti. A varcare la famosa porta rossa saranno Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Per la Pellegrino si tratta della prima esperienza nella casa di Cinecittà ed è pronta a tuffarsi a capofitto nella nuova avventura.

Per Maria Monsè, invece, si tratta della seconda esperienza. La showgirl, infatti, ha già partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, l’ultima condotta da Ilary Blasi e vinta da Walter Nudo. Energiche e con tanta voglia di divertirsi, la Pellegrino e la Monsè riusciranno a creare nuove dinamiche?

