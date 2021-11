Grande fratello Vip 2021, 22a puntata/ Diretta e nominati: Delia Duran e la mamma Francesca Cipriani

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 22a puntata

Venerdì 26 novembre, in prima serata su canale 5, appuntamento imperdibile con il Grande Fratello Vip 2021. Nessun eliminato questa sera, ma un televoto che potrebbe dare una svolta alle dinamiche della casa. Alfonso Signorini, nel corso della serata, annuncerà la chiusura del televoto tra Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Tra le quattro nominate, il pubblico eleggerà la preferita che avrà nelle mani il destino delle altre tre vippone.

Dai sondaggi del web, la preferita del pubblico dovrebbe essere Miriana Trevisan che è diventata la favorita dei telespettatori anche in occasioni precedenti. Tuttavia, a rubarle lo scettro potrebbe essere Sophie Codegoni che, qualora dovesse scegliere chi mandare direttamente al televoto, potrebbe puntare tutto su Katia Ricciarelli di cui non ha gradito l’atteggiamento avuto nei confronti di Miriana Trevisan con cui ha discusso a causa della nomination scorsa.

Il faccia a faccia tra Delia Duran e Alex Belli

Il momento più atteso della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 sarà sicuramente il confronto tra Alex Belli e Delia Duran che dovrebbe mettere fine al triangolo con Soleil Sorge. Dopo aver affrontato quest’ultima nello studio, sotto los guardo attento di Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, Delia arriverà nella casa di Cinecittà per un ultimo confronto con Alex Belli. Quest’ultimo sperava di poter trascorrere qualche giorno con lei come accaduto a Francesca Cipriani con il fidanzato Alessandro, ma da una storia Instagram di Delia Duran che ha annunciato un impegno professionale nelle prossime ore, potrebbe accontentarsi di condividere con lei il momento della cena.

Momento attesissimo sarà anche la sorpresa per Francesca Cipriani che, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio in diretta dal fidanzato Alessandro, riceverà la visita della madre di cui parla continuamente in casa.

Grande Fratello Vip, le principesse Selassiè al televoto?

Chi finirà, invece, al televoto per l’eliminazione prevista per la prossima puntata del Grande Fratello vip 2021? A rischio ci sono sicuramente Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè che potrebbero finire nel mirino della maggior parte dei concorrenti. Tuttavia, una delle tre potrebbe godere dell’immunità facendo saltare, così, la nomination di qualcuno.

Le Selassiè, tuttavia, in particolare Lulù, possono contare sull’appoggio del pubblico che spera che per loro, questa sera, ci sia una sorpresa fisica. Tra tutti i concorrenti, infatti, Jessica, Clarissa e Lulù sono le uniche che hanno ricevuto come sorpresa solo una lettera della mamma. Arriverà, finalmente, il momento di una sorpresa?



