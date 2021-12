Grande Fratello Vip 2021, 25a puntata/ Diretta e eliminato: sorprese per Lulù, Jessica e Patrizia

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta venticinquesima puntata 6 dicembre

Lunedì 6 dicembre, in prima serata su canale 5, appuntamento con la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Sarà una serata importantissima per il futuro della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini si occuperà prima di tutto delle tre nominate. Nel corso della serata, questa sera, una tra Patrizia Pellegrino, Jessica e Lulù Selassiè lascerà per sempre la casa. Dai sondaggi del web, pare che sarà un testa a testa all’ultimo voto. Jessica e Lulù Selassiè hanno varcato la porta rossa da settembre e hanno avuto modo di farsi conoscere dal pubblico che potrebbe preferire Patrizia che, entrata in casa da due settimane, non si è ancora raccontata.

Alex Belli e Soleil, baci appassionati sotto le coperte?/ Il web: "Strani rumori..."

Per le tre nominate non sono stati giorni facili. Lulù, dopo il distacco da Manuel Bortuzzo, sente costantemente gli occhi di tutti addosso e il suo rapporto con Maria Monsè è ormai ridotto ai saluti formali. Jessica, invece, è crollata raccontadosi in una speciale intervista organizzata dagli altri concorrenti e, infine, anche Patrizia ha avuto un crollo emotivo. Chi tra le tre lascerà per sempre la casa?

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge contro Alex Belli/ "Non lo sopporto più! Vorrei che..."

Sorprese per Patrizia Pellegrino, Jessica e Lulù Selassiè

Per Lulù Selassiè sarà una serata particolare. Oltre a scoprire l’esito del televoto, Lulù sarà la protagonista di un faccia a faccia con Maria Monsè. Dopo lo scontro al termine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, Lulù e Maria non sono riuscite a siglare la pace. In casa si ignorano e non si rivolgono parola. Nel corso della venticinquesima puntata, Alfonso Signorini le metterà l’una di fronte all’altra per una sera dei conti finale.

Lulù, poi, insieme alla sorella Jessica, vivrà un momento speciale e super emozionante ricevendo una lettera dal fratello Christian. Anche Patrizia Pellegrino avrà modo di raccontarsi e lo farà grazie alla presenza della figlia Arianna.

Delia Duran lascia Alex Belli?/ "Via da Milano" e posta un video al mare ma...

Le coppie del Grande Fratello Vip 2021: Alex e Soleil, Sophie e Gianmaria

Anche questa sera si parlerà d’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Nella casa è esplosa la passione tra Alex Belli e Soleil Sorge da una parte e tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi dall’altra. Complice una festa organizzata in casa, Sophie e Gianmaria hanno dato vita ad un bacio super passionale. Sarà l’inizio di una vera storia d’amore?

Anche tra Alex Belli e Soleil Sorge il rapporto è sempre più intenso. I due trascorrono sempre più tempo insieme lasciandosi andare anche ad effusioni e coccole. Durante la puntata con Signorini sveleranno novità sul loro rapporto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA