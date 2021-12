Grande Fratello Vip 2021, 26a puntata/ Diretta: Alex commenta le foto: “False!”

Diretta Grande Fratello Vip 2021: commento live venticinque puntata 10 dicembre

Non c’è un attimo di tranquillità durante questa puntata del Grande Fratello Vip 2021, per Alfonso Signorini adesso è giunto il momento di mostrare ad Alex Belli le foto di Delia Duran sorpresa a baciare in un locale di Milano Carlo Cuozzo. Alfonso Signorini ha subito chiesto ad Alex se, una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021 proporre alla donna di entrare a far parte della relazione tra lui e Delia, a questa domanda Soleil ha subito risposto: “Io un uomo lo voglio solo per me”, mentre Alex ha risposto: “Entrerà a far parte del mio mondo artistico, ma non come coppia”. Dopo un momento ironico il conduttore ha mostrato le fotografie all’attore che ha ammesso di non conoscere l’uomo in compagnia di sua moglie. Dopo aver visto le foto Alex ha commentato: “Questi baci sono talmente finti come le banconote da 2 euro” e poi nei confronti di sua moglie ha tuonato severo: “Delia devi farmi vedere ben altro se vuoi farmi ingelosire”. Alfonso Signorini ha spiegato come sua moglie abbia preferito rimanere a casa piuttosto che andare a Cinecittà per avere un confronto con suo marito. L’attore ha invitato sua moglie ad andare a Roma per avere un confronto reale con suo marito e Soleil Sorge. (Agg. Adriana Lavecchia)

Tutta la casa attacca Soleil Sorge

Alfonso ha subito mostrato ai Vipponi la foto scattata per loro finita in copertina su Chi, poi però ha voluto mostrare a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 gli attimi subito prima dello shooting e la lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. L’influencer ha fatto una battuta infelice su Sophie Codegoni definendola “Piena più di plastica che di personalità”. La frase ha scatenato l’ira di tutti gli altri concorrenti della casa e anche del pubblico da casa che si è schierato a favore di Sophie. Questa sera Sophie Codegoni ha commentato: “Mi sono sentita umiliata”. Mentre Soleil Sorge ha affermato di aver fatto solo una battuta e ha voluto ribadire la sua idea: “Io cercavo durante la discussione di smorzare il tutto, lei mi attaccava e io ho risposto.

Non faccio retromarcia, chiedo scusa se si è sentita offesa, la mia accusa non era sulla plastica ma sulla mancanza di personalità”. Valeria Marini ha commentato contro Soleil: “Ha rovinato un momento magico. Tu hai fatto un attacco contro Sophie fuori luogo”. Francesca Cipriani ha subito alzato la voce sulle affermazioni di Soleil che ha ammesso di aver dovuto fare degli interventi al seno per via di una malformazione. Adriana Volpe ha commentato l’atteggiamento di Soleil Sorge definendola una “provocatrice seriale”. (Agg. Adriana Lavecchia)

Una busta svelerà la data finale del Grande Fratello Vip 2021 ai concorrenti

Un colpo di scena dopo l’altro questa sera al Grande Fratello Vip: Delia scoperta mentre bacia appassionatamente un uomo diverso da Alex che scoprirà stasera il tradimento di sua moglie. Come reagirà l’attore che nelle ultime ore ha dedicato una dolce lettera alla sua metà artistica all’interno della casa?

Inoltre questa sera tutti i concorrenti scopriranno quando finirà l’edizione dei record del Grande Fratello Vip 2021, il 14 marzo, e proprio durante questa puntata in molti confermeranno o meno la loro permanenza del reality condotto da Alfonso Signorini. Alfonso, dopo aver preso il collegamento con la casa comunica subito di aver lasciato una busta all’interno della casa con la data della fine del reality. (Agg. Adriana Lavecchia)

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 26a puntata

Questa sera, 10 dicembre, su Canale 5 va in onda la 26esima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Anche questa sera tanti gli argomenti che Alfonso Signorini affronterà nel corso della diretta, come sempre affiancato dalle sue due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Grande protagonista anche questa sera sarà lei, Soleil Sorge. Sotto i riflettori l’accesa lite che c’è stata con Sophie Codegoni, partita da una battuta piuttosto forte di Soleil: “Hai più plastica che personalità”.

Questa ha scatenato una serie di conseguenze che ha però coinvolto anche altre persone. In diretta Alfonso Signorini darà allora il via ad un nuovo faccia a faccia tra le due influencer e di certo non mancheranno scintille. Di Soleil si tornerà però a parlare anche per gli sviluppi nel rapporto con Alex Belli, con tutte le immagini del caso.

Gli argomenti della puntata: il tradimento di Delia, Lulù e Manuel di nuovo vicini

E a proposito di Alex Belli, la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2021 ha in serbo per lui un colpo forte e doloroso. Proprio oggi sono uscite delle foto in cui sua moglieDelia Duran bacia appassionatamente un altro uomo. Signorini lo svelerà al diretto interessato nel corso della puntata e scopriremo la sua reazione e quella di Soleil Sorge. Nel corso della puntata si parlerà poi degli ultimi sviluppi nel rapporto tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo.

Quest’ultimo, dopo aver dichiarato di voler chiudere il rapporto con la ragazza, è tornato sui suoi passi e, dopo un’ammissione di colpa, sono tornate le effusioni di un tempo. Come spiegheranno i due questo cambiamento? Ci sarà tempo anche per parlare del rapporto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Infine i Vipponi scopriranno la vera data della finale di questa edizione del Grande Fratello e capiremo chi vorrà lasciare e chi, invece, rimanere.

