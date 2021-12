Grande Fratello Vip 2021, 27a puntata/ Diretta: eliminata Maria Monsè? Delia Duran e Alex Belli a confronto

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 27a puntata

Oggi, 13 dicembre, va in onda in prima serata la 27esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che si preannuncia molto movimentata. Il 13 dicembre, la data inizialmente prevista per la finale di questa edizione, è finalmente arrivata. Venerdì i Vipponi sono venuti a conoscenza della nuova e definitiva data di conclusione, il 14 marzo, e questa sera dovranno annunciare chi è deciso a rimanere e chi invece vuole definitivamente abbandonare la Casa. Potrebbero esserci molti addii questa sera, d’altronde già annunciati negli scorsi giorni.

Soleil Sorge, bacio hot con Alex Belli "È finto come sei stato tu finora"/ “Non ci credo più, vai a fanc*lo"

Pronti a lasciare ci sarebbero Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani e, probabilmente, anche Manila Nazzaro ma solo questa sera avremo la certezza del loro addio. Va detto che ieri i concorrenti hanno ricevuto i videomessaggi dei loro parenti e quelli avrebbero potuto far cambiare idea a qualcuno.

Fabrizio Corona dietro "tradimento" Delia Duran e Carlo Cuozzo?/ Ecco foto e video…

Confronto definitivo tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip 2021: si lasciano?

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 di questa sera si tornerà a parlare di Alex Belli e Soleil Sorge. Un nuovo capitolo di questa lunga storia sta facendo discutere nelle ultime ore, visto che è scoccato tra i due un bacio appassionato, poi definito “finto” dalla Sorge. Una sorta di vendetta dopo un litigio, alla fine della quale Soleil ha accusato Alex di essere finto come il bacio che gli ha poi dato. Ma i due non sanno che questa sera è arrivato il momento di affrontare nuovamente Delia Duran.

Alex Belli lascia il Grande Fratello Vip?/ "Ho problemi fuori da risolvere, niente chiacchiere"

La moglie di Alex entra per un confronto definitivo dopo le foto del suo presunto tradimento e le ultime mosse di lui con Soleil. Cosa accadrà? Lui deciderà di lasciare la Casa per risolvere i problemi con Delia o rimarrà con Soleil? Tempo poi per parlare dell’evoluzione del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, arrivati a dichiararsi nella Casa amore reciproco. Infine scopriremo chi tra Sophie, Carmen, Francesca, Gianmaria, Miriam e Maria dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA