Grande Fratello Vip 2021, 28a puntata/ Diretta: Alex Belli vs Soleil, nuovi concorrenti Eva Grimaldi e

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta 28a puntata 17 dicembre

Venerdì 17 dicembre, in prima serata su canale 5, appuntamento imperdibile con la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Quella di questa sera è una delle puntate più attesa. Dopo la squalifica, Alex Belli tornerà nella casa non solo per un confronto con Soleil Sorge, ma anche con gli altri concorrenti. L’uscita di scena dell’attore, infatti, non ha lasciato un vuoto incolmabile nella casa. La maggior parte dei concorrenti hanno iù volte ribadito di sentire un’aria diversa e più leggera in casa senza la presenza di Alex. Come reagirà Belli di fronte alle dichiarazioni di quelli che considerava amici?

Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è pronto a fare da arbitro in quello che si prevede un confronto a cuore aperto. Soleil ha iù volte ribadito di sentirsi tradita da Alex ma che volendogli bene è pronta a perdonarlo. Riuscirà a farlo? E come reagiranno gli altri concorrenti? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

Nel corso della puntata in onda questa sera, Aldo Montano, Manila Nazzaro, Jessica Selassiè, Soleil Sorge e Davide Silvestri dovranno decidere se accettare o meno il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021. LNella scorsa puntata, tutti hanno accettato il prolungamento tranne Francesca Cipriani. In attesa di scoprire chi resterà in casa e chi, invece, deciderà di abbandonare il reality dopo tre mesi, sono stati annunciati i nuovi concorrenti che entreranno nella casa.

A varcare la porta rossa saranno Eva Grimaldi che, da neo concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano e la bellissima Federica Calemme, la sexy professoressa dell’Eredità.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: solo un’amicizia?

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera, Alfonso Signorini parlerà anche d’amore. Quello tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo procede a gonfie vele mentre tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, il rapporto continua tra alti e bassi. Dopo una discussione scoppia sempre la pace con un bacio.

Nella casa, però, altri due concorrenti trascorrono sempre più tempo insieme. Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, infatti, oltre a dividere lo stesso letto, si scambiano abbracci e coccole. La loro sarà solo un’amicizia? Cosa racconteranno al conduttore?

