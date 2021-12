Grande Fratello Vip 2021, 29a puntata/ Diretta: Alex Belli vs Alessandro Basciano, Manuel rivede papà Franco

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta ventinovesima puntata 20 dicembre

Ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 prima di Natale quella in onda oggi, lunedì 20 dicembre, in prima serata su canale 5. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono pronti ad augurare buone feste a tutto il pubblico di canale 5 in compagnia dei vipponi che, tra una sorpresa e l’altra, intoneranno canzoni natalizie e si esibiranno con delle coreografie speciale. Come sempre, però, al centro della puntata, nonostante il clima di festa, ci saranno le vicende che hanno animato la casa negli ultimi giorni. Per la preparazione dello show natalizio, infatti, non sono mancati gli scontri.

Carmen Russo, in particolare, ha discusso animatamente prima con Katia Ricciarelli e poi con Soleil Sorge. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha provato a mantenere la calma, ma alla fine, esausta, si è lasciata andare ad uno sfogo. “Ma chi me l’ha fatto fare”, ha esclamato dopo aver perso la pazienza. Anche questa sera, inoltre, non mancheranno le sorprese e i confronti.

Alex Belli contro Alessandro Basciano e sorpresa per Manuel Bortuzzo

Dopo l’addio di Alex Belli, squalificato dal Grande Fratello Vip 2021, nella stanza del sole, nel posto letto accanto a Soleil Sorge, si è accomodato Alessandro Basciano. Il nuovo concorrente del reality ha avuto subito un approccio con Soleil Sorge. Oltre a dormire l’uno accanto all’altra, tra i due ci sono stati baci e abbracci. Un copione che ha fatto infuriare Alex Belli il quale, su Twitter, ha scritto: “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’ sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali”. Questa sera, Alex Belli avrà così la possibilità di tornare nella casa e avere un confronto proprio con Basciano.

Protagonista della sorpresa, invece, sarà Manuel Bortuzzo. L’addio di Aldo Montano che ha deciso di abbandonare il reality non accettando il prolungamento fino a marzo è stato un duro colpo per Manuel che è sempre più legato a Lulù Selassiè la quale sta provando a tirargli su il morale in ogni modo. Accanto a Lulù, Manuel ha ritrovato il sorriso e la voglia di divertirsi e godersi l’avventura nella casa e, questa sera, per donargli ancora più fiducia, in casa arriverà il papà Franco. Quest’ultimo chiederà d’incontrare anche Lulù?

Grande Fratello Vip, chi sarà il favorito del pubblico?

Nessuna eliminazione nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Al televoto ci sono ben sette concorrenti, ma nessuno lascerà la casa prima di Natale. Questa sera, infatti, sarà eletto il favorito del pubblico che conquisterà l’immunità e avrà il destino degli altri concorrenti nelle mani tra Carmen Russo, Biagio D’anelli, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis.

Secondo i sondaggi del web, i favoriti per conquistare l’immunità del pubbliso sono Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, ma non è da escludere un recupero in extremis per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.



