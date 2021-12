Grande Fratello Vip 2021, 30a puntata/ Diretta e eliminato: sorpresa per le Selassiè, scontro Valeria-Nathaly

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta trentesima puntata 27 dicembre

Dopo la sospensione della puntata del venerdì sera, il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, lunedì 27 dicembre, in prima serata, con il trentesimo appuntamento. Alfonso Signorini condurrà la puntata post natalizia con animi infuocati all’interno della casa. Quello di questa sera sarà un appuntamento importantissimo per le future dinamiche del reality. Al televoto, infatti, ci sono tre personaggi forti: Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli che, nelle ultime ore si sono avvicinati tantissimo fino a scambiarsi il bacio che tutti aspettavano e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Uno dei tre candidati all’eliminazione, questa sera, sarà definitivamente eliminato e dai sondaggi del web, pare che in pole ci sia Biagio D’Anelli.

Nel corso della puntata odierna, inoltre, gli inquilini della casa più famosa d’Italia scopriranno che presto dovranno accogliere un altro concorrente. Alfonso Signorini, infatti, si collegherà con Kabir Bedi, attualmente in quarantena e nuovo concorrente. Il suo ingresso dovrebbe avvenire nel corso della puntata in onda il 3 gennaio.

Il triangolo tra Sophie, Alessandro e Jessica e lo scontro tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo

Nonostante l’aria natalizia, la tensione è alta nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Tra i concorrenti che non hanno trascorso giorni tranquilli c’è sicuramente Jessica Selassiè che non nasconde la propria gelosia nei confronti di Sophie Codegoni a cui si è avvicinato Alessandro Basciano. Mentre Sophie e Alessandro sono sempre più vicini tra baci rubati e coccole sotto le coperte, Jessica non nasconde il proprio fastidio. Questa sera, Alfonso Signorini chiederà a Sophie e Alessandro le loro reali intenzioni.

Non mancheranno, inoltre, le liti. In primis, il conduttore metterà l’una contro l’altra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo, protagoniste di una furiosa lite nelle scorse ore. Tutto è partito da un commento della Caldonazzo sui beauty della Marini. Tra le due, poi, sono volate parole fortissime che hanno causato anche le lacrime di Valeria. Tra le due showgirl, questa sera, ci sarà la pace?

Sorprese per Jessica e Lulù Selassiè, Giucas Casella e Katia Ricciarelli

Come in tutte le puntate del Grande Fratello Vip 2021, anche in quella in onda questa sera ci saranno delle sorprese. Jessica che oggi compie 27 anni avrà la possibilità di rivedere la sorella Clarissa e, soprattutto, il fratello Christian che ha inviato sia a lei che a Lulù una lettera e un biglietto di auguri per Natale. La sorpresa per Jessica, naturalmente, sarà estesa anche a Lulù: Christian incontrerà anche Manuel Bortuzzo?

Sorprese, inoltre, anche per Giucas Casella e Katia Ricciarelli che, per la seconda volta da quando è iniziato il reality, avranno la possibilità di abbracciare i loro amici a quattro zampe ovvero rispettivamente Nina e Ciuffy.



