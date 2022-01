Grande Fratello Vip 2021 31a puntata/ Diretta, eliminato: torna Biagio D’Anelli, nuovo concorrente Kabir Bedi

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta trentunesima puntata 3 gennaio 2022

Lunedì 3 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini conduce la trentunesima puntata della sesta edizione del reality show, la prima del nuovo anno. Al suo fianco, oltre ad Adriana Volpe, ci sarà un’opinionista d’eccezione come Laura Freddi che sostituirà per una puntata Sonia Bruganelli, in vacanza con la famiglia. Quella di questa sera sarà una puntata decisamente scintillante. Tanti gli argomenti che saranno affrontati nel corso della serata e che, sicuramente, avranno ripercussioni anche sui giorni successivi.

Grande attesa per il verdetto del televoto che porterà ad un’eliminazione definitiva. Al televoto ci sono Barù, Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Dai sondaggi del web, l’unico che non rischierebbe l’eliminazione sarebbe Barù, saldamente in testa alle preferenze. A giocarsela, invece, fino all’ultimo voto sarebbero Alessandro, Eva e Federica con l’ex corteggiatore e quest’ultima in pole per l’eliminazione.

Il ritorno di Biagio D’Anelli e l’arrivo di Kabir Bedi

Serata di ritorni e di nuovi arrivi nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essere stato eliminato, Biagio D’Anelli, questa sera, tornerà nella casa per un confronto con gli altri vipponi che, dopo il suo addio, hanno avuto da ridire sulla sua storia con Miriana Trevisan. Biagio, in particolare, si confronterà con Manila Nazzaro?

Serata di nuovi concorrenti, inoltre, quella di questa sera. Dopo l’annuncio della settimana scorsa, Kabir Bedi diventerà ufficialmente un nuovo concorrente. Dopo aver varcato la famosa porta rossa, sarà accolto da Katia Ricciarelli e Giucas Casella, gli unici concorrenti a sapere del suo arrivo. Come reagiranno gli altri vipponi?

L’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e la lite per il cibo al Grande Fratello Vip

Come ogni settimana al Grande Fratello Vip 2021, non mancherà il momento dedicato all’amore. Se la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè procede a gonfie vele, quella tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è appena cominciata. Nonostante ci siano stati i primi baci, non mancano i momenti di gelosia e, soprattutto, i dubbi su come continuerà la storia. I due, questa sera, si esporranno definitivamente?

La settimana, inoltre, nonostante il clima di festa, è stata ricca di litigi. A scatenare nuovi scontri sono state le scorte di cibo che scarseggiano. A causa del budget ridotto, la spesa non è stata sufficiente per tutta la settimana. Qualcuno ha cominciato a nascondere cibo scatenando una vera guerra che ha portato alla formazione di due gruppi: da una parte quello formato da Soleil, Katia, Manila e Davide e, dall’altra, quello formato da Manuel, jessica, Lulù, Sophie, Gianmaria, Miriana, Federica e Alessandro. Cosa accadrà questa sera?

