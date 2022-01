Grande Fratello Vip 2021, 32a puntata/ Diretta: resa dei conti tra Katia e Lulù, Delia Duran e squalifiche?

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta trentaduesima puntata 7 gennaio

Venerdì 7 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Quella di questa sera è una puntata eccezionale che, inizialmente, era prevista per lunedì 10 gennaio. Dopo quanto accaduto in casa, la programmazione è cambiata e questa sera Alfonso Signorini condurrà una puntata in cui ci saranno tensioni, rese dei conti e colpi di scena. Accanto al conduttore ci saranno Adriana Volpe e Laura Freddi che torna a sostituire nel ruolo di opinionista Sonia Bruganelli.

Miriana Trevisan/ Le spalle coperte da Biagio D'Anelli e Pago e l'alleanza con Manuel

Una puntata a sorpresa per i concorrenti che hanno scoperto in diretta che andranno in onda questa sera. Alfonso Signorini, infatti, è apparso improvvisamente in casa radunando tutti i vip. “Non penserete di andare in onda conciati così? Stasera siamo in diretta”, ha annunciato Signorini. Tra i più entusiasti sicuramente Giacomo Urtis che ha detto: “Finalmente tolgono l’immunità e qualcuno comincia ad andare a casa”. Nella casa, i concorrenti non hanno votato i preferiti. Al televoto, tuttavia, ci sono Soleil Sorge, Nathaly Caldonacco e Carmen Russo. Tra le tre, la più votata sarà la preferita del pubblico: sarà l’unica immune?

Katia Ricciarelli choc su Nathaly: "Ci vorrebbe un camionista grosso che la prende e.."/ L'ira di Veneziano

Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè: provvedimenti per entrambe dal Grande Fratello Vip?

Al centro della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera ci saranno sicuramente Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, protagoniste di una lite furiosa che ha spaccato non solo la casa, ma anche il pubblico. Le frasi pronunciate da Katia Ricciarelli all’indirizzo di Lulù, ma anche di Nathaly Caldonazzo e Giacomo Urtis hanno scatenato la dura reazione dei telespettatori che chiedono a gran voce la squalifica della cantante lirica. Una situazione esplosiva che ha portato anche alcuni sponsor a dissociarsi.

Lulù Selassié, 'sacrificata' per salvare Katia Ricciarelli?/ Signorini avverte "avevo chiesto sanzioni per.."

Tuttavia, secondo le anticipazioni di TvBlog, non ci dovrebbe essere alcuna squalifica per Katia Ricciarelli. In compenso si parlerebbe di un provvedimento che colpirebbe più concorrenti. Ci sarà, dunque, una nomination d’ufficio per la cantante lirica e Lulù per il suo linguaggio giudicato troppo forte?

Grande Fratello Vip 2021, sorprese per Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge

Dopo una prima parte del Grande Fratello vip dedicata alla spaccatura che si è creata in casa e alle polemiche scaturite dalle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli, non mancherà il momento delle sorprese. Questa sera, Soleil Sorge potrà rivedere l’amica Dayane Mello mentre Manuel Bortuzzo riceverà la visita del fratello Kevin.

I concorrenti, inoltre, saranno spiazzati anche da un altro annuncio: Delia Duran annuncerà, infatti, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021 come concorrente. La moglie di Alex Belli dovrebbe varcare ufficialmente la porta rossa durante la puntata di venerdì 14 gennaio dopo la quarantena.



