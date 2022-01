Grande Fratello Vip 2021, 35a puntata/ Diretta: Caldonazzo Vs Bruganelli, Delia Duran vs Soleil

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 35esima puntata

Oggi, 17 gennaio 2022, va in onda la 35esima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini apre la settimana con una diretta senza esclusione di colpi, affiancato come sempre dalle sue due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Anche stasera tanti gli argomenti che verranno affrontati all’interno della Casa di Cinecittà, a partire dalle conseguenze dell’ingresso di Delia Duran.

La moglie di Alex Belli è arrivata pochissimi giorni fa ma ha già scombussolato gli equilibri, portando Soleil Sorge a vivere più di un momento di sconforto. Delia Duran ha già degli alleati, come Miriana Trevisan, ma al contempo c’è chi proprio non riesce a comprendere il suo comportamento, come Soleil e Katia. Questo ha creato una frattura che potrebbe ingrandirsi ancor di più nei prossimi giorni. Questa sera Signorini affronterà l’argomento e non mancherà l’intervento di Alex Belli presente in studio.

Le liti di Nathaly Caldonazzo e gli scontri tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La frattura nella Casa del Grande Fratello Vip è però alimentata anche da un altro forte personaggio: Nathaly Caldonazzo. In questi giorni c’è stata una nuova lite con Valeria Marini di cui si parlerà questa sera in diretta, così come si discuterà delle frecciatine che la showgirl ha lanciato alla Bruganelli, pronta questa sera a replicare. Si parlerà anche degli ennesimi scontri avvenuti nella coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due continuano a vivere degli alti e bassi, senza riuscire ad affrontare serenamente questa conoscenza. Si parlerà però anche di cose piacevoli e divertenti nel corso della 35esima puntata del Grande Fratello Vip. Spazio, infatti, ai festeggiamenti per la festa di compleanno di Kabir Bedi, tenutisi pochi giorni fa. Signorini riproporrà alcune delle immagini più belle della serata.

Sorpresa per Nathaly e Sophie: arrivano le mamme al Grande Fratello Vip!

Spazio anche, questa sera, alle sorprese al Grande Fratello Vip 2021. Una di queste è proprio per Nathaly Caldonazzo che riceverà la visita in Casa di sua mamma Leontine Snell. Sarà la serata delle mamme, visto che anche Sophie potrà rivedere la sua. Valeria, mamma della Codegoni, tornerà al Grande Fratello per potersi confrontare con sua figlia soprattutto in merito al suo rapporto con Basciano. La donna, dunque, svelerà qual è il suo pensiero su questa relazione. Infine scopriremo chi è il preferito dal pubblico tra i tre Vipponi al televoto: Federica Calemme, Kabir Bedi e Valeria Marini & Giacomo Urtis.



