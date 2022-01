Grande Fratello Vip 2021, 37esima puntata/ Diretta e eliminato: Alex Belli Vs Delia Duran, Manuel abbandona

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 37esima puntata

Al via questa sera, lunedì 24 gennaio 2022, la 37esima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini porta in scena un appuntamento che sarà ricco di argomenti da affrontare e nodi da sciogliere, come sempre affiancato dalle sue due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Spazio a molte questioni questa sera, a partire dagli ultimi aggiornamenti su Delia Duran e Alex Belli. Si tornerà infatti a parlare della coppia, soprattutto dopo quanto accaduto nella puntata di venerdì.

Alex, infatti, è tornato ad esprimere su Twitter le sue emozioni, ‘lasciando libera’ Delia, deluso dal suo comportamento ostile nei suoi confronti. Oggi la Duran non solo verrà messa al corrente di questo post scritto dal marito, ma le verrà anche recapitato l’anello che Belli voleva lasciarle durante l’incontro di venerdì. Lei lo accetterà o lo rimanderà al mittente?

Manuel Bortuzzo lascia la Casa del Grande Fratello Vip?

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 si parlerà di Delia Duran anche in merito all’evoluzione nel rapporto con Soleil Sorge. Le due, da sempre in cattivi rapporti, sembrano aver stipulato una tregua. Non tutti nella Casa (e fuori) però credono a questo avvicinamento tra le due ‘rivali’, cosa di cui parlerà Signorini in diretta questa sera. Spazio, poi, alla decisione di Manuel Bortuzzo. Questa sera il ragazzo annuncerà ufficialmente se abbandona o meno la Casa.

In studio, qualora confermasse di andare via, ci saranno ad accoglierli alcuni affetti. Nel corso della puntata si tornerà poi a parlare delle nuove liti che hanno visto protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: la coppia è agli sgoccioli o i due riusciranno a trovare un equilibrio? Infine spazio al televoto che questa sera ci svelerà chi è il preferito tra Kabir Bedi, Soleil Sorge e Federica Calemme.

