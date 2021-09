GRANDE FRATELLO VIP 2021, 4a PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Katia e Soleil nel mirino

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni quarta puntata e diretta 24 settembre

Nella Casa del Grande Fratello Vip simpatie ed antipatie iniziano a creare e definire i primi schieramenti nella Casa. Negli ultimi giorni alcuni scontri hanno allontanato Soleil Sorge e le sorelle Selassiè, che inizialmente sembravano andare d’amore e d’accordo. Il comportamento della Sorge in Casa e il non rispetto di alcune regole hanno infatti scatenato dissapori nei suoi riguardi, anche da parte di Manila Nazzaro, ormai considerata una delle leader di questa edizione.

Le discussioni tra le due fazioni potrebbero riaccendersi questa sera, nel corso della quarta diretta del Grande Fratello Vip. Discussioni che riguarderanno poi anche Katia Ricciarelli, ritenuta da molti in casa “petulante e prepotente” a causa di alcuni atteggiamenti avuti nei confronti dei coinquilini. Insomma, puntata ricca di scintille quella di oggi su Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Davide Silvestri o Tommaso Eletti: chi uscirà?

Venerdì 24 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2021. Quello di questa sera è un appuntamento importante perchè ci sarà il primo eliminato. Alfonso Signorini che, come sempre, sarà affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nel corso della serata chiuderà il televoto per poi annunciare il nome dell’eliminato. Al televoto, al termine delle nominations della scorsa settimana, sono finiti Tommaso Eletti che aveva perso la prima sfida al televoto con Francesca Cipriani e Davide Silvestri che è stato nominato dalla maggior parte dei concorrenti. In base ai sondaggi, il concorrente in pole per l’eliminazione è Tommaso. L’avventura dell’ex Temptation Island è già giunta al capolinea? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Soleil Sorge protagonista della nuova puntata del Grande Fratello Vip? Dopo lo scontro con Gianmaria Antinolfi avvenuto nella scosa puntata del reality show, Soleil e Gianmaria si sono allontanati e nella casa non sono mancati gli schieramenti. Contro Soleil si è scagliata anche Jessica Selassiè la quale, dopo essersi scontrata con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per le regole della casa, alle sorelle, ha confidato di aver espresso la propria opinione, nuda e cruda, sull’atteggiamento di Soleil.

Alfonso Signorini affronterà nuovamente l’argomento durante la diretta? Con chi si schiererà la casa? Non mancheranno sicuramente altre tensioni con Katia Ricciarelli che si è più volte lamentata di alcuni atteggiamenti irrispettosi degli altri concorrenti.

Manuel Bortuzzo e Lulù: prima coppia della casa del Grande Fratello Vip 2021?

Come nelle precedenti edizioni, anche il Grande Fratello Vip 2021 sta regalando le prime emozioni al pubblico. Tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù il feeling è sempre più evidente. I due trascorrono molto tempo insieme lasciandosi andare a baci, coccole e abbracci. Lulù, durante un momento di confidenza con le sorelle, ha raccontato di aver raggiunto Manuel nel suo letto. Tra i due ci sarebbe stato anche un bacio e forse qualcosa di più.

Alfonso Signorini indagherà a fondo nel rapporto tra Manuel e Lulù? Il feeling e l’affetto, dopo pochi giorni di convivenza, si sta già trasformando in qualcosa di più importante? Lo scopriremo nel corso della serata.



