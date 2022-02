Grande Fratello Vip 2021, 40a puntata/ Diretta: il primo finalista, la scelta di Barù

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta quarantesima puntata

Lunedì 7 febbraio, dopo la pausa della settimana scorsa per il Festival di Sanremo 2022, il Grande Fratello Vip torna in onda questa sera con una nuova ed imperdibile puntata. Alfonso Signorini, al termine di una settimana, chiuderà in diretta il televoto decretando il prima finalista della sesta edizione del reality show. Dopo Delia Duran che è stata votata dal pubblico come prima candidata alla finale, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro sono stati votati dagli altri concorrenti come candidati alla finale che si svolgerà lunedì 14 marzo.

Chi, dunque, staccherà il biglietto per la finalissima? Dai sondaggi del web pare che in pole ci siano Davide Silvestri e Delia Duran. Qualora fosse la modella venezuelana la prima finalista, la casa potrebbe spaccarsi definitivamente.

La scelta di Barù, la crisi di Lulù e Alessandro Basciano: i temi del Grande Fratello Vip

Tanti gli argomenti della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Barù continua ad essere conteso da Jessica Selassiè e Delia Duran la quale, in confessionale, ha spiegato di non volersi avvicinare per non far soffrire la principessa etiope che ha dichiarato i propri sentimenti. Questa sera, Alfonso Signorini lo metterà di fronte ad una scelta: ricambierà i sentimenti di Jessica o ribadirà di voler solo un’amicizia?

Signorini, poi, si occuperà della crisi che stanno vivendo Lulù Selassiè e Alessandro Basciano. Lulù, dopo l’uscite di Manuel, ha vissuto un momento difficile lasciandosi andare ad uno sfogo con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, tra le persone a cui è più legata. Dopo aver chiesto scusa a tutti e aver riconosciuto i propri errori, Lulù si è tranquillizzata. Anche Alessandro sta affrontando un momento delicato e, negli scorsi giorni, ha provato anche a forzare la porta di sicurezza. Chiarirà i motivi del suo crollo?

Grande Fratello Vip: Sorprese per Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano

Serata di grandi sorprese, inoltre, nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver parlato a lungo di sua figlia Mia, questa sera, Nathaly Caldonazzo avrà finalmente la possibilità di rivederla. Dove avverrà l’incontro? Avranno la possibilità di riabbracciarsi nella stanza degli abbracci?

Sorpresa anche per Alessandro Basciano che incontrerà la sorella. Quest’ultima, inoltre, avrà modo di confrotnarsi con Sophie Codegoni dopo la lettera scritta negli scorsi giorni e che aveva fatto torcere il naso allo stesso Alessandro. Come andrà il confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne? Lo scopriremo nel corso della puntata.



