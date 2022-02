Grande Fratello Vip 2021, 41a puntata/ Diretta, eliminato: il ritorno di Alex Belli e Manuel Bortuzzo…

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta quarantunesima puntata

Lunedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, torna in onda il Grande Fratello Vip 2021 con la quarantunesima puntata. Quella di questa sera è una puntata assolutamente imperdibile come ha annunciato Alfonso Signorini durante il collegamento in diretta dallo studio nel corso del daytime. Ad un mese dalla finalissima, questa sera, un concorrente lascerà definitivamente la casa. Al televoto ci sono Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Secondo i sondaggi del web, il concorrente che rischia maggiormente di essere eliminato è Gianluca. Sarà lui a dover salutare la casa di Cinecittà definitivamente?

Importanti, poi, saranno le nomination. Da questa sera, infatti, tutti i concorrenti potranno nominare il concorrente con cui non riescono ad avere un feeling. Le immunità, infatti, sono state definitivamente sospese. Anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non potranno più salvare. Chi, dunque, finirà al televoto?

Il ritorno in casa del Grande Fratello Vip di Alex Belli

Dopo aver creato dinamiche pur avendo lasciato la casa del Grande Fratello Vip due mesi fa, Alex Belli, questa sera, tornerà nella casa di Cinecittà per trascorrere dei giorni in compagnia delle due donne che, per il momento, occupano il suo cuore. L’attore dovrebbe restare nella casa circa due settimane e sfrutterà il tempo che la produzione gli ha concesso per chiarire la natura del suo rapporto con Soleil Sorge e con Delia Duran. A quest’ultima, negli scorsi giorni, ha inviato un messaggio aereo per farle capire di considerarla l’unica donna della sua vita.

Delia che ha scoperto del suo ritorno dalla urla fuori dalla casa ha già ammesso di non essere entusiasta dal ritorno di Alex e la stessa reazione l’ha avuta Soleil. Come andrà, dunque, l’incontro faccia a faccia tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran?

Grande Fratello Vip formato San Valentino: la sorpresa di Manuel Bortuzzo a Lulù e l’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Nel giorno di San Valentino, la 41esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 sarà dedicata all’amore. Dopo tre settimane, tornerà in casa Manuel Bortuzzo per una sorpresa speciale alla fidanzata Lulù per la quale ha preparato dei “regali meravigliosi” come ha annunciato Alfonso Signorini. Nel giorno dedicato all’amore, al Grande Fratello, tornerà una delle coppie più belle che si siano formate nella casa di Cinecittà.

Ospiti della puntata odierna, infatti, saranno Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che si sono innamorati nella casa e che tra pochi giorni diventeranno genitori. Clizia, infatti, arriverà con il pancione di nove mesi: il frutto del suo amore con Paolo Ciavarro potrebbe nascere a momenti.



