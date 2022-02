Grande Fratello Vip 2021, 43a puntata/ Diretta, eliminato: verità sul bacio choc Soleil-Delia Duran

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta quarantatreesima puntata

Con la finale del 14 marzo sempre più vicina, il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, lunedì 21 febbraio, con una puntata imperdibile che porterà all’eliminazione di un concorrente importante per le dinamiche della casa. Alfonso Signorini, con l’aiuto delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, racconterà gli ultimi giorni dei candidati all’eliminazione. Al televoto ci sono quattro personaggi importanti e che, in modo diverso, hanno contribuito a creare numerose dinamiche. A rischiare l’eliminazione, infatti, ci sono Barù, Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Alessandro Basciano. Se i primi tre sono finiti al televoto dopo le nomination, Alessandro ha subito un provvedimento disciplinare.

Tra i quattro candidati all’eliminazione, chi dovrà lasciare definitivamente la casa di Cinecittà ad un passo dalla finalissima? Dai sondaggi, sembrerebbero non correre rischi Barù e Nathaly Caldonazzo. A giocarsi l’eliminazione dovrebbero essere Kabir che, nelle scorse settimane, ha animato la casa con la lite con Manila Nazzaro e Alessandro Basciano, finito in nomination per una decisione del Grande Fratello che ha deciso di “punirlo” dopo la dura reazione che ha avuto in seguito ad una lite con Sophie Codegoni.

La verità sulla notte tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip

Occhi puntati sul triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera. Il weekend ha portato a galla i sentimenti dei tre protagonisti del triangolo che, da settembre, è al centro di tutte le diamiche del reality. Nel corso della 43esima puntata, Alfonso Signorini proverà a fare chiarezza sulla situazione in vista della prossima uscita dalla casa di Alex Belli. Dal bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge fino alla scontro tra l’influencer e l’attore: sono questi gli argomenti principali del nuovo appuntamento con il reality show.

L’una di fronte all’altro, il conduttore darà vita all’ennesimo confronto tra Soleil, Alex e Delia. Nel corso della serata, anche gli altri concorrenti potrebbero essere chiamati a prendere una possizione. Con chi si schiereranno? Nelle scorse ore, pur consolando Soleil in preda ad un crollo emotivo dopo la lite con Alex, la maggior parte degli inquilini è convinta che non ci siano vittime e carnefici. Resteranno su tale posizione anche stasera? Signorini potrebbe coinvolgere nella discussione anche gli ex concorrenti, in primis Manuel Bortuzzo che ha commentato sui social quanto accaduto sabato sera.

Alessandro Basciano, confronto con l’ex compagna al Grande Fratello Vip?

Tra gli altri protagonisti della 43a puntata del Grande Fratello Vip ci sarà sicuramente Alessandro Basciano. L’ex tentatore è stato al centro di numerose discussioni sui social dopo essere stato colpito dal provvedimento disciplinare. Se la sorella Gioria ha puntato il dito contro il Grande Fratello che avrebbe utilizzato “due pesi e due misure”, l’ex compagna di Basciano si è lasciata andare ad uno sfogo sui social.

Alessandro non è stato ancora informato dell’accaduto. Questa sera, dunque, Signorini gli mostrerà le parole scritte dall’ex compagna per dargli la possibilità di replicare? Inoltre, Sophie Codegoni potrebbe scoprire le parole che la mamma Valeria ha scritto ad Alessandro attraverso una lettera. Infine, potrebbe esserci una sorpresa per Jessica e Lulù Selassiè. Clarissa, infatti, durante una diretta Instagram, ha svelato che quella di questa sera sarà una puntata speciale.

