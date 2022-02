Grande Fratello Vip 2021, 44a puntata/ Diretta e eliminato: sorpresa per Davide Silvestri

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta quarantaquattresima puntata

Giovedì 24 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Alla finalissima del 14 marzo mancano ormai solo due settimane e la casa sembra divisa in due fazioni. Liti e incomprensioni sono all’ordine del giorno e saranno al centro della quarantaquattresima puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini con le sue immancabili opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quello di questa sera è un appuntamento assolutamente imperdibile. La casa, infatti, perderà una forte personalità per la decisione del pubblico.

Al termine delle nomination della scorsa puntata, al televoto sono finiti Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Tre concorrenti che, in modo diverso, hanno contribuito a creare dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. La cantante lirica, stanca dopo cinque mesi e mezzo, ha rivolto un appello al pubblico per poter essere eliminata. Dai sondaggi che circolano sul web pare che sarà proprio lei ad abbandonare la casa.

Serata particolare per Davide Silvestri quella di questa sera. L’attore, oltre a rischiare l’eliminazione, ha scoperto di essere stato messo in discussione da Lulù Selassiè, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. L’attore ha già avuto un chiarimento con Lulù la quale gli ha spiegato che, pur comprendendo il suo legame con Katia Ricciarelli, avrebbe preferito vedere una sua poszione più netta durante lo scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan sapendo del legame che l’attore ha anche con l’ex ragazza di Non è la Rai.

Davide ha compreso le ragioni di Lulù, ma cosa accadrà stasera? Un confronto tra l’attore e alcune donne della casa cambierà gli equilibri? Per lui, poi, arriverà una dolcissima sorpresa. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, per regalargli una grande ed indimenticabile emozione, arriverà la sorella di Davide con i nipotini a cui Silvestri è particolarmente legato.

Si preannuncia di fuoco il confronto che il Grande Fratello Vip ha deciso di organizzare per la 44esima puntata. Da una parte ci saranno Manila Nazzaro e Miriana Trevisan e, dall’altra, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo che pare aver scelto di schierarsi dalla parte della cantante lirica allontanandosi sempre più dall’ex Miss Italia e dall’ex ragazza di Non è la Rai con cui aveva trascorso finora gran parte del suo tempo. Signorini chiederà alla casa si schierarsi?

Infine, dopo l’uscita dalla casa di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran stanno affrontando in modo diverso l’assenza dell’attore. Delia e Soleil alternano momenti di pace ad altri più conflittuali. Questa sera, Signorini proverà a capire il vero stato d’animo di entrambe e per Soleil arriverà anche un inaspettato messaggio della famiglia.



