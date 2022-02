Grande Fratello Vip 2021, 45a puntata/ Diretta e eliminati: Alessandro e Sophie in crisi, Barù e Jessica…

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta quarantacinquesima puntata

Lunedì 28 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la quaranticesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alla finalissima del 14 marzo mancano solo due settimane. Nella casa sono tanti gli inquilini e il rischio dell’eliminazione incombe su tutti tranne che sulle due finaliste Delia Duran e Lulù Selassiè. Come svelano le prime anticipazioni, Alfonso Signorini, questa sera, spiazzerà i concorrenti con un clamoroso annuncio: per la prima volta in quest’edizione, infatti, ci sarà una doppia eliminazione. La prima decreterà l’eliminato definitivo tra Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno, finiti al televoto al termine delle nomination nella scorsa puntata. Dai sondaggi, i due che rischierebbero di più l’eliminazione, sono Nathaly e Antonio.

Come avverrà, invece, la seconda eliminazione al Grande Fratello Vip? Nelle scorse ore, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè hanno ipotizzato una catena di salvataggio ed è probabile che ciò avvenga mettendo a rischio i concorrenti che non saranno salvati. Da chi partirà l’eventuale catena di salvataggio? Toccherà alle due finaliste il compito di salvare il primo concorrente o ai due che si salveranno dal primo televoto? Lo scopriremo questa sera.

Tra i protagonisti della quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ci saranno sicuramente Nathaly Caldonazzo, Barù e Jessica Selassiè. Nathaly, al termine della scorsa puntata, è finita nel mirino di Sophie e Jessica le quali hanno svelato le presunte frasi offensive che la Caldonazzo avrebbe detto sulle sorelle Selassiè. Alfonso Signorini aveva promesso che, questa sera, avrebbe affrontato la situazione. Cosa accadrà?

Spazio, poi, al rapporto tra Barù e Jessica Selassiè. I due continuano ad avvicinarsi e ad allontanarsi. Dopo aver ribadito di considerarla solo un’amica, Barù, la scorsa notte, ha dormito per qualche ora con Jessica e tra i due non sono mancati gli abbracci e le carezze. Il bacio, tuttavia, non è ancora arrivato. Barù sarà messo di fronte ad una scelta?

Nubi su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, fine della coppia al Grande Fratello Vip

Si parlerà d’amore anche con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex tentatore vivrà una puntata ricca di emozioni e non solo. C’è un grande amore nella sua vita ed è il figlio Niccolò che, questa sera, potrà incontrare dopo aver avuto la possibilità, nelle scorse settimane, di ascoltare la sua voce attraverso dei videomessaggi. Basciano, tuttavia, dopo l’emozionante momento, riceverà un’amara sorpresa.

Alfonso Signorini, infatti, questa sera al Grande Fratello Vip, mostrerà ad Alessandro e Sophie le foto in cui la Codegoni è tra le braccia di Fabrizio Corona che saranno pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 2 marzo. Signorini, inoltre, mostrerà alla coppia anche un’intervista in cui Corona spiega di aver avuto una storia con Sophie aggiungendo che la Codegoni è ancora innamorata di lui e che Alessandro non è assolutamente il ragazzo adatto a lei. Come reagirà la coppia questa sera?

