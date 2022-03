Grande Fratello Vip 2021, 46a puntata/ Diretta, elinati: tutti contro Lulù, torna Basciano

Grande Fratello vip 2021, diretta e anticipazioni quarantaseiesima puntata

Il gran finale del Grande Fratello Vip 2021 si avvicina e, nella casa, la tensione è sempre viva anche in vista della nuova puntata in onda oggi, giovedì 3 marzo. Alle 21.25, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la notizia, Alfonso Signorini conduce la quarantaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, in onda dallo scorso 13 settembre, si concluderà ufficialmente lunedì 14 marzo quando sarà eletto il vincitore. Tutti i concorrenti ancora in casa sognano di poter conquistare la finale. Finora, le uniche certe della finalissima sono Delia Duran e Lulù Selassiè che il pubblico ha deciso di premiare in anticipo.

Lulù Selassiè smaschera Jessica: "Quello che dice è orribile"/ "Sotto le coperte..."

Alle due finaliste si aggiungeranno altri tre concorrenti tra i quali non ci sarà sicuramente uno tra Antonio Medugno, Davide Silvestri, Giucas Casella, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. I cinque vipponi appena citati, infatti, sono candidati all’eliminazione di questa sera. Dai sondaggi del web pare che i due a rischio siano Davide e Giucas. Sarà uno tra l’attore e l’illusionista l’eliminazione di questa sera? Gli altri vip, tuttavia, non potranno stare tranquilli perchè anche questa sera è prevista una seconda eliminazione con il televoto flash.

Jessica Selassiè provoca Barù: "Vuoi leccare anche questo?"/ Lui accetta e...

Tutti contro Lulù Selassiè

Nonostante abbia conquistato la finalissima del Grande Fratello Vip 2021 già da qualche puntata, Lulù Selassiè non si sta risparmiando e, in casa, sta mostrando se stessa con tutti i suoi difetti e le sue fragilità. Chi pensava che, con la finale in tasca, Lulù avrebbe evitato discussioni, si sbagliava. Dopo sei mesi, infatti, la Selassiè continua a regalare dinamiche al reality e blocchi agli altri concorrenti. Nel corso della puntata in onda questa sera, la fidanzata di Manuel Bortuzzo sarà la protagonista di diversi blocchi. Dalle anticipazioni, infatti, ci saranno diversi confronti tra Lulù e gli altri vipponi.

Clarissa Selassiè, Giacomo Urtis e Gianluca Costantino, foto hot in intimo/ Il web...

Il primo confronto la vedrà contro la sorella Jessica. Tra le due ci sono state numerose incomprensioni. Lulù ha sentito la sorella Jessica più fredda nei suoi confronti e, dopo aver ascoltato la linea della vita, ha ammesso di non aver gradito la parte in cui Jessica ha spiegato di essersi sentita giudicata dalla sorelle. Jessica, durante una conversazione con Miriana, ha detto che, qualora dovesse vincere, Lulù non sarebbe felice per lei. Lulù, al contrario, pensa la stessa cosa di Jessica. Cosa accadrà questa sera? La fidanzata di Manuel Bortuzzo, inoltre, avrà un confronto con Davide Silvestri che non ha digerito la sua nomination e ha giurato di vendicarsi nominando proprio Jessica e con Barù con cui ha avuto una discussione ieri scatenata dall’asciugatrice. Dopo le ultime puntate nel corso delle quali Lulù ha ricevuto durissime critiche da tutti, cosa accadrà questa sera? In studio, per lei, dovrebbe esserci Manuel Bortuzzo, assente nelle scorse puntate perchè positivo.

Il ritorno di Alessandro Basciano e la sorpresa per Manila Nazzaro

Dopo essere stato eliminato con un televoto flash durante la puntata del primo marzo, la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 vedrà il ritorno di Alessandro Basciano per un confronto con la fidanzata Sophie Codegoni. L’argomento del confronto sarà Fabrizio Corona. Nella scorsa puntata, Alessandro ha scoperto della storia che Sophie ha avuto con Corona prima del Grande Fratello: non avendo avuto la possibilità di parlare con lei dopo la scorsa puntata a acausa dell’eliminazione, questa sera chiederà alcuni chiarimenti alla Codegoni.

Anche questa sera, infine, ci sarà una sorpresa speciale. A riceverla sarà Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, infatti, riceverà la visita dell’amica Valeria Graci che le infonderà la forza necessaria per affrontare il rush finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA