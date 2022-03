Grande Fratello Vip 2021 47a puntata/ Diretta: Alex Belli vs Delia e Soeil doppio eliminato e terzo finalista

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta quarantasettesima puntata

Il Grande Fratello vip 2021 torna in onda oggi, lunedì 7 marzo, in prima serata su canale 5, con la terzultima puntata. L’appuntamento di questa sera che Alfonso Signorini condurrà con la collaborazione delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sarà fondamentale in vista della finalissima del 14 marzo a cui parteciperanno sicuramente Delia Duran e Lulù Selassiè, lr prime finaliste elette dal pubblico. Nel corso della puntata in onda questa sera, il Grande Fratello perderà un protagonista indiscusso. Al televoto per l’eliminazione, infatti, ci sono Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassiè, nella casa ormai da sei mesi.

Davide Silvestri vs Lulù Selassiè "Dovevo nominarla sempre"/ Gf Vip "Mi sono pentito"

Dai sondaggi del web, a rischiare l’eliminazione sono soprattutto Davide e Miriana mentre Jessica è la candidata a vincere il televoto. Andrà davvero così? Nel corso della serata, inoltre, ci sarà anche un’altra eliminazione a cui, probabilmente, si arriverà con una nuova catena di salvataggio.

La capanna gate di Jessica Selassiè e Barù

Poche le dinamiche per la quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che dedicherà tempo alla capanna gate di Jessica Selassiè e Barù. La principessa etiope e il nipote di Costantino Della Gherardesca hanno trascorso alcune ore sotto la capanna dopo la festa del sabato sera. Cos’è successo tra i due? Jessica e Barùnon si sono sbilanciati. Nessuno dei due ha svelato esattamente cos’è successo? Ci sarà stato un bacio?

Alex Belli, dedica d'amore a Delia prima dell'incontro al GF Vip/ "Una grande donna"

Jessica, confidandosi con le amiche, si è limitata ad ammettere di aver parlato a lungo con Barù, di aver capito la sua posizione e che, sicuramente, si rivedranno fuori dalla casa. Dopo essersi allontanati, i due sono tornati a trascorrere nuovamente del tempo insieme. Alfonso Signorini, questa sera, proverà a capire cosa sta realmente accadendo tra i due. Riuscirà a far sbilanciare Barù che, negli scorsi giorni, durante una conversazione con Giucas, aveva ribadito di vedere Jessica solo come un’amica?

Il ritorno di Alex Belli e la linea della vita di Lulù Selassiè

Dopo essere stato assente nelle scorse puntate, questa sera, al Grande Fratello Vip, ci dovrebbe essere il ritorno di Alex Belli. Cosa avrà organizzato l’attore per Delia Duran? Sorprenderà la compagna con una dichiarazione inaspettata? Nel corso della quarantasettesima puntata della sesta edizione del reality show, inoltre, non mancheranno le emozioni. Dopo aver fatto conoscere al pubblico la vita di Delia, questa sera, Alfonso Signorini dovrebbe raccontare la storia di Lulù attraverso la sua linea della vita.

Soleil Sorge, lite con Lulù "Hai lasciato lo schifo in bagno"/ "Impara a vivere e..."

Infine, Miriana Trevisan, protagonista indiscussa del reality show, molto spesso al televoto per l’eliminazione, questa sera dovrebbe ricevere una piacevole sorprese. Chi entrerà in casa per regalaerle una grande emozione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA