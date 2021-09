Replica Grande Fratello Vip 2021, 5 momenti top della 5a puntata/ Come vederla in video streaming

Grande Fratello Vip 2021, i 5 momenti principali della quinta puntata

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip. La serata è stata ricca di emozioni, ma rivediamo i cinque momenti principali. In primo piano lo scontro tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che, sui social, si sono stuzzicate durante il weekend. La moglie di Paolo Bonolis ha postato su Instagram uno scatto insieme a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico di Adriana Volpe, che non ha gradito l’ironia. “Il signor Magalli mi ha chiesto come mi trovavo con Adriana e io gli ho risposto che siamo molto diverse ed è la verità. Non siamo mai diventate amiche”, ha spiegato la Bruganelli. “Non rigirare la frittata che hai fatto tutto tu”, ha ribattuto la Volpe.

Altro momento significativo della serata è stato il confronto tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e la sua fidanzata Greta, arrivata nella casa per difendere il compagno della accese dell’influencer. “Ti chiedo di ridimensionare quello che ha detto usando parole sbagliate, perché ha mancato di rispetto a Gianmaria. Se lui è uno stalker non ci dormi insieme e non lo cerchi, quindi impara a recitare meglio”, ha detto Greta a Soleil. Piccata la risposta della ex naufraga: “Mi auguro che il vostro amore sia vero, che possiate avere la vostra storia e che come donna tu non debba mai vivere momenti che ho vissuto io. Mi dispiace che tu mi attacchi come donna, ma non vedo il senso della tua presenza…”.

Grande Fratello Vip 2021, scontri e incontri nella quinta puntata

Ma c’è stato un terzo acceso confronto nella casa del Grande Fratello Vip, tra Tommaso Eletti e la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Dopo l’eliminazione del ragazzo nella casa di è parlato a lungo della sua relazione con Valentina e i gieffini si sono schierati dalla parte di Eletti. Valentina ha così voluto difendersi, tornado dentro la casa, per un confronto con alcuni vip: “Quello che voi chiamate cucciolo di Bambi è cucciolo di Psyco”. Poi la donna è stata mandata da Tommaso perché anche lui ha qualcosa da dirle: “Sei contenta di essere qua di nuovo. Pensavo venissi qua per il bel discorso che avevo fatto chiedendoti anche scusa e invece sei solo in cerca di popolarità”, ma i toni si accendono troppo e il ragazzo se ne va.

Quarto momento è stato l’incontro tra Sophie Codegoni e la mamma Valeria. In settimana la ex tronista ha confessato alcuni momenti dolorosi della sua vita legati all’ex compagno della madre e la sua disillusione rispetto all’amore. Per lei Signorini ha organizzato un incontro proprio con la madre: “Apri il tuo cuore perché gli uomini che hai visto non sono solo quelli che hai visto accanto alla tua mamma”. Infine si è parlato a lungo anche della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il nuotatore negli ultimi giorni ha preso un po’ le distanze dalla principessa etiope. Inoltre tra poco Aldo Montano tornerà al Grande Fratello Vip: chi dormirà con Manuel?

Come rivedere la replica della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2021 è andata in onda lunedì 27 settembre, ma Mediaset ha pensato anche alle repliche. Infatti su La5, canale 30 del digitale terrestre, il martedì sera a partire dalle 21.25 viene trasmessa la replica della puntata. Inoltre la replica del quinto appuntamento con il GF Vip è già reperibile online sul sito ufficiale del reality e su Mediaset Play. In particolare sul sito web oltre a trovare le repliche della puntata di lunedì, è possibile guardare anche moltissime altre clip riguardanti i momenti più salienti vissuti dai vip all’interno della casa. Su Mediaset Play invece vi sarà un’ampia pagina dedicata al reality e ai concorrenti. Per guardare le repliche del GF Vip, basterà soltanto scaricare l’app multimediale Mediaset Play sui dispositivi mobili e avviarla.



